Quiropraxia: profissão na área da saúde foca na correção de desalinhamentos articulares

Os ajustes quiropráticos estão entre as formas mais eficientes de tratamento de hérnias de disco, cervicalgia, lombalgia, fibromialgia e outros problemas da coluna, e pode e deve ser também usada como opção para prevenir doenças e aumentar o bem-estar.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 8,7% dos jovens entre 18 e 29 anos sofrem com problemas na coluna, em idosos com mais de 60 anos, 26,6%, sofrem com problemas na mesma região. Um estudo da USP em 2021 mostrou que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Neste cenário surge a quiropraxia, como importante meio para alívio da dor.

Em Aracaju, a quiropraxista Dra. Letícia Gitaci, é uma das poucas profissionais graduadas em Quiropraxia. A graduação na área no Brasil, está disponível em cinco universidades. Considerada uma referência no Nordeste, a gaúcha radicada em Sergipe, explica como funciona o tratamento.

“Para começar, é importante dizer o que a quiropraxia não é… Ela definitivamente não é um tipo de massagem. Tudo o que há de comum entre as duas práticas é o uso das mãos. Mas, enquanto a massagem age para o relaxamento muscular, a quiropraxia trabalha para corrigir desalinhamentos da estrutura vertebral”, explica.

Segundo a Federação Mundial de Quiropraxia, a quiropraxia é uma profissão na área da saúde focada no diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios mecânicos do sistema musculoesquelético, e também dos efeitos desses distúrbios na função do sistema nervoso e da saúde em geral.

“De visão holística, a quiropraxia acredita no poder do corpo de se curar por meio do estímulo correto, sem o uso de remédios ou de procedimento cirúrgico. Por isso, todo o tratamento quiroprático é realizado por meio de ações de ajustes manuais”, afirma a quiropraxista.

A quiropraxia é uma ciência na área da saúde não invasiva e que não faz uso de drogas farmacêuticas, por isso qualquer pessoa pode passar pelos ajustes quiropráticos, de recém-nascidos a idosos. O tratamento é especialmente indicado para adeptos da vida saudável, que praticam esportes e atividades físicas, pois ajuda a fortalecer músculos e articulações, além de prevenir lesões.

“Para garantir os melhores resultados, antes de realizar a primeira sessão de quiropraxia, todo paciente deve passar por uma avaliação, que inclui exames clínicos e palpação cuidadosa das articulações. É essa avaliação que determina a frequência das sessões e direciona os ajustes de forma totalmente personalizada”, conta.

A quiropraxia trata dores, mas é também uma ótima forma de manter a saúde da coluna e de todo o sistema nervoso.

Os benefícios da quiropraxia vão muito além do alívio da dor e do tratamento de doenças da coluna.

Melhora a qualidade do sono;

Ensina a manter a boa postura;

Dá ânimo e estimula as atividades físicas;

Fortalece a musculatura de todo o corpo;

Diminui as dores de cabeça;

Alivia as tensões e o stress;

Previne lesões nas vértebras e articulações;

Possibilita a diminuição do uso de medicamentos;

Aumenta a mobilidade.

Benefícios e aplicações

Estudos indicam que a quiropraxia pode ser eficaz no tratamento de condições como:

* Dor lombar: uma das queixas mais comuns em consultórios, a dor na região inferior das costas pode ser reduzida com ajustes quiropráticos.

* Cervicalgia e dores de cabeça: desalinhamentos na coluna cervical podem contribuir para dores de cabeça tensionais e enxaquecas.

* Problemas posturais: ajustes quiropráticos podem corrigir a postura, reduzindo dores e prevenindo lesões futuras.

* Hérnia de disco: embora não substitua tratamentos médicos convencionais, a quiropraxia pode ajudar a aliviar a dor associada a hérnias de disco.

* Dores articulares: a técnica pode beneficiar também joelhos, ombros e outras articulações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a quiropraxia como uma abordagem segura quando realizada por profissionais qualificados.

Dra Letícia Gitaci

A quiropraxista Letícia Gitaci (ABQ 0428) é bacharel em Quiropraxia pela Universidade Feevale de Novo Hamburgo em convênio com a Palmer College Of Chiropratic desde o ano de 2009. Logo em seguida iniciou uma Pós-Graduação em Cinesiologia Laboral pela Faculdade América Latina de Caxias do Sul/RS (2011). Em setembro de 2011 recebeu o convite para atuar na Clínica Pró-Coluna em Aracaju/SE, onde atendeu até o ano de 2014. Quando finalmente abriu as portas de seu consultório particular, onde atua até hoje. No ano de 2018 finalizou mais uma Especialização em Medicina Tradicional Chinesa pelo HIB – Health Institute Brazil em Aracaju. Esteve à frente da secretaria geral da Associação Brasileira de Quiropraxia – ABQ entre 2012 e 2017.

Os interessados em conhecer mais sobre o trabalho podem ligar para (79) 99118.3578 ou acessar o site: https://www.leticiagitaci.com.br

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.