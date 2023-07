Radiologia: As adversidades profissionais em um mercado competitivo

O Conselho Regional de Radiologia da 8ª Região estará realizando no próximo dia 22, das 09 às 16h, o Seminário “As adversidades profissionais em um mercado competitivo e de muitos avanços tecnológicos”. O evento, que será gratuito, acontecerá no auditório do Hospital de Urgência João Alves Filho (HUSE).

As inscrições são gratuitas. Será necessário apenas levar um quilo de alimento não perecível, que será doado à uma instituição.

Acesse https://www.e-inscricao.com/simposioradiologia/sergipe e faça sua inscrição.

Obs.: Não precisa fazer login no site para fazer a inscrição. Basta clicar em “Inscrever-se”.

Após clicar irá aparecer o número 0 entre os sinais de – e +. Clicar no + até aparecer o número 1.

Conclua sua inscrição. Será enviado para o seu e-mail cadastrado o comprovante de inscrição.

Em seguida você deve passar na Delegacia do Conselho e deixar 1 kg de alimento confirmando a sua presença.

Por: Colaboradora Jéssica Guerra

Fonte: Conselho Regional de Radiologia