Radiologista da Rede Primavera participa de importante treinamento em São Paulo

Quarenta radiologistas intervencionistas de todo o Brasil, estiveram em São Paulo, no dia 23 de julho, para participarem do treinamento de uma nova técnica minimamente invasiva viabilizada por um dispositivo que chegou há pouco tempo no Brasil, que consiste no estudo das vias biliares (os vasos do fígado que transportam bile), por acesso percutâneo diferente do método convencional que utiliza a endoscopia (CPRE).

O radiologista intervencionista da Rede Primavera, Dr. Thiago Fabiano Souza de Carvalho, foi um dos convidados da Boston Scientific, para participar do treinamento.

Segundo ele, a endoscopia acessa a via biliar de baixo pra cima através do seu orifício de desembocadura no intestino, porém quando há obstrução dessa via por tumor ou quando o paciente já foi submetido a alguma cirurgia que altera esta anatomia bariátrica ou biliodigestiva), o acesso convencional fica inviabilizado.

“Com essa nova técnica, ampliamos as possibilidades de diagnóstico e tratamento ao introduzirmos uma câmera diretamente na via biliar de cima para baixo sem passar pelo intestino, viabilizando a realização de biópsias antes inacessíveis, bem como a retirada de cálculos biliares e a dilatação de estenoses, tudo isso de forma minimamente invasiva através de um orifício na pele de 4mm milímetros. Esse tipo de tratamento já está disponível no Estado de Sergipe”, enfatizou Dr. Thiago Fabiano.

