Rede estadual de ensino se destaca na Interbrasil Sergipe com protagonismo juvenil

Estudantes da rede pública estadual de ensino marcaram presença na edição sergipana da Interbrasil, uma simulação diplomática nos moldes da Organização das Nações Unidas (ONU), promovida pela Internationalia Negotia e realizada na Faculdade de Direito 8 de Julho, em Aracaju. A simulação reuniu estudantes de instituições públicas e privadas para debater temas relevantes da geopolítica mundial, estimulando o pensamento crítico, a argumentação e a negociação diplomática.

Representando a rede estadual, estiveram presentes o Centro de Excelência Dom Luciano Cabral Duarte, o Centro de Excelência Atheneu Sergipense, ambas em Aracaju, e o Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, de Nossa Senhora da Glória. Juntas, as três unidades se destacaram tanto em desempenho quanto em engajamento, tendo alunos premiados e classificados para a etapa nacional, que ocorrerá em Brasília.

No Dom Luciano, a participação surgiu a partir do ‘Projeto Conectando Línguas’, promovido pela área de Linguagens. O projeto envolveu oficinas de oratória, história da ONU, geopolítica e negociação. Segundo a professora Ana Cecília, a ideia nasceu de um desejo estudantil. “Essa proposta foi fruto do protagonismo juvenil. O aluno Simon Cantionillia sugeriu a simulação, e a escola acolheu a ideia com entusiasmo. No pódio final da Interbrasil, tivemos três estudantes entre os oito melhores colocados e sete classificados para Brasília, o que reforça a potência da educação pública na formação de cidadãos críticos e preparados”, destacou.

O estudante do Dom Luciano, Simon Cantionillia, conta que participar da simulação foi uma das experiências mais marcantes de sua trajetória estudantil. “Participar da Interbrasil Sergipe foi uma experiência transformadora. Estar rodeado de jovens engajados, críticos e apaixonados pelo debate me fez perceber, mais uma vez, o quanto a juventude tem potência para mudar o mundo. A energia dos comitês, a profundidade dos temas e o compromisso coletivo me marcaram profundamente. Foi mais do que um evento: foi um espaço de formação, pertencimento e escuta ativa”, afirmou.

“Aprendi que a escuta é uma ferramenta política. Na Interbrasil, entendi que construir soluções passa por reconhecer narrativas diversas, acolher discordâncias e transformar o conflito em proposta. Também amadureci como liderança: percebi que liderar não é dominar o debate, mas construir junto. E, acima de tudo, aprendi que a empatia e a ousadia caminham lado a lado quando se trata de transformar realidades”, completou o estudante.

Já o Atheneu Sergipense levou 12 estudantes à Interbrasil, com três deles classificados para a etapa nacional. A preparação foi coordenada pelas professoras Iranci Tommasi e Rosângela Oliveira, à frente do projeto Atheneu ONU. “Os treinamentos foram conduzidos com o apoio de estudantes veteranos e ex-alunos que dominam os temas de diplomacia, geopolítica e oratória. O destaque dos nossos alunos mostra que, com incentivo e oportunidades, é possível competir em alto nível com qualquer rede de ensino”, frisou Iranci.

Além da Interbrasil, o Atheneu também teve sete alunos selecionados para a MiniONU, que será realizada em outubro na PUC Minas, em Belo Horizonte. “Nosso trabalho é contínuo. Temos uma gestão que acredita nesses projetos e professores comprometidos com o desenvolvimento crítico e intelectual dos nossos alunos”, completou a professora.

Para a estudante Eduarda Prado, participar da simulação foi uma experiência única e transformadora. “Mesmo com o nervosismo da estreia, me dediquei ao máximo para contribuir nas discussões, liderar meu bloco e redigir documentos importantes. Em dois dias, aprendi sobre política, desenvolvi minha oratória e vivi a educação de forma intensa. Foi inspirador ver estudantes da rede pública brilhando e percebendo, na prática, como a educação pode mudar realidades”, destacou.

Formação cidadã

O Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, de Glória, também se destacou na competição. A escola levou sete alunos, e três deles foram selecionados para a etapa nacional. A participação na Interbrasil faz parte do ‘Projeto ManoelMUN’, idealizado e conduzido pelo professor Yuri Norberto.

“Acreditamos que projetos como este oferecem aos alunos muito mais do que conhecimento acadêmico. Eles desenvolvem argumentação, senso crítico, liderança e uma compreensão global dos desafios do mundo. O lema do nosso projeto é claro: ‘Sejamos a Revolução’. E é isso que estamos fazendo”, ressaltou o professor Thiago Andrade, que levou os estudantes para a simulação. A unidade escolar também conta com uma eletiva voltada para a preparação dos estudantes em debates, além de realizar simulações internas abertas a outras unidades escolares.

Thiago reforça que o apoio da gestão escolar e das famílias é importante para os resultados alcançados. “Nosso sucesso é fruto da confiança entre escola e pais, e de uma rede que acredita na capacidade dos seus alunos”, concluiu.

Foto: Centro de Excelência Dom Luciano