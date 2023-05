Rede Primavera promove a 1ª edição do Congresso Assistencial com foco em melhores práticas

Com o objetivo de promover enriquecimento científico, a troca de experiências interdisciplinares inovadora e assegurar a elevada qualidade assistencial, sempre centrado nas boas práticas, na autonomia dos profissionais e nos impactos sociais, a REDE PRIMAVERA SAÚDE em conjunto com o (CEP) – CENTRO DE ENSINO E PESQUISA REDE PRIMAVERA SAÚDE, realizou nos dias 26 e 27 de maio, a primeira edição do Congresso Assistencial Rede Primavera Saúde. O evento aconteceu no Del Mar Hotel, na Orla da Atalaia, e contou com a presença de 450 inscritos, dentre colaboradores, acadêmicos, profissionais de diversas áreas de saúde, além de cerca de 70 palestrantes renomados de várias partes do país. Em pauta, a discussão sobre o Cuidado Interdisciplinar – desafios e perspectivas, o novo modelo assistencial voltado para o bem-estar e segurança do paciente, experiência do paciente, governança clínica, cuidado integrado como alicerce de um modelo assitencial, gestão de conflito como ferramente para alto desempenho, dentre outros temos relevantes para toda a equipe multidisciplinar e pacientes. Na oportunidade, também foram ministrados painéis, apresentação de 64 E-Pôsteres, stands e premiação de trabalhos científicos.

Na cerimônia de abertura, a presidente do Congresso e superintendente assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, agradeceu a presença de todos e falou sobre o planejamento voltado para a enfermagem. “Fazer saúde vai além dos muros de uma instituição, é promover trocas e gerar discussões para as melhores práticas na área da saúde e consequentemente contribuir para o desenvolvimento dos demais profissionais do estado. Minha palavra para vocês é gratidão”, finalizou Aline, bastante emocionada”.

O presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, foi homenageado e recebeu uma placa das mãos da esposa, D. Ana Cecília, em reconhecimento por empreender um serviço de qualidade para a população, que surgiu através de um sonho e o apoio de familiares e amigos que contribuíram para o sucesso de toda trajetória. “Fico feliz e dedido essa homenagem a todos os colaboradores que exercem diariamente as funções com muita lealdade e amor ao próximo”, finalizou Dr. Wagner.

Após perder o filha, Júlia Lima, por suposto erro médico de uma equipe do Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, o engenheiro, Francisco Lima, participou do Congresso e por quase uma hora, falou sobre o processo desde a internação da filha até o óbito e que mesmo diante de um período doloroso enfrentado pela família, resolveu lutar para promover mudanças no procedimento e na conduta dos profissionais. Segundo ele, a demora no diagnóstico de alguns sintomas, as falhas no atendimento da família e erros ao lidas com as complicações, estão entre as causas de morte de Júlia. “Fiquei transtornado com tudo que aconteceu com a minha filha e não quero que ninguém passe o que a Júlia e nós passamos” concluiu.

A Governança Clínica, foi um dos temas abordados pelo superintendente médico da Rede Primavera, Dr. Guilherme do Espírito Santo. O modelo de gestão em saúde visa melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes, através de uma abordagem colaborativa, de um processo contínuo de avaliação, planejamento, implementação e monitoramento das práticas clínicas, que envolve todos os profissionais de saúde e gestores.”Esse evento traz uma importância para termos a oportunidade de mostrar o que estamos fazendo e aprender com os outros. Aumentar o impacto da nossa instituição na sociedade, gerar mais energia e engajamento dessa construção que é um serviço de saúde melhor para os pacientes. Essa é nossa missão”, ressaltou o superintendente médico.

No segundo dia do Congresso, os participantes ouviram atentos a palestra da diretora executiva do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (SP), Fátima Gerolin, que abordou o modelo assistencial no que diz respeito ao modo como são organizadas as ações de atenção à saúde, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. Já o analista de experiência do paciente do Hospital do Coração (SP), Rafael Trevizoli, debateu a importância da integração entre pacientes e familiares na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e da segurança do paciente.

“O congresso trouxe temáticas interessantes e esse momento é excelente para partilhar conhecimentos, experiências, além de estabelecer o enfrentamento com mais otimismo e assertividade nos desafios apresentados nos tempos atuais. Estou muito feliz pela oportunidade de aperfeiçoar e atualizar os conhecimento junto com os meus colegas”, ponderou a supervisora de enfermagem, Irla Nunes.

Fonte e foto assessoria