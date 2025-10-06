Primavera realiza fechamento do apêndice utilizando-se agulha de radiofrequencia

Na semana passada, dia 03/10, a Rede Primavera, através da equipe de cardiologista formada por Dr. Sérgio Tavares, Dr.Lawrence Araújo, Dr. Wersley Araújo, Dr. Otávio Augusto e da ecocardiografista, Dra Williasmin Batista, realizou um fechamento do apêndice atrial esquerdo. Esse procedimento foi o primeiro do Nordeste utilizando-se uma agulha de radiofrequencia na técnica de punção transeptal resultando em uma maior segurança e menor tempo de procedimento. O fechamento de apêndice atrial é uma abordagem minimamente invasiva que visa prevenir a formação de coágulos e a consequente ocorrência de AVC isquêmico em pacientes com fibrilação atrial. Realizado sob anestesia geral e guiado por ecocardiograma transesofágico, é utilizada uma agulha de punção na virilha para a punção e uma veia para a inserção do cateter. O cateter é posicionado no AAE ( Apêndice Atrial Esquerdo) e uma prótese é avançada para o fechamento da cavidade, impedindo a migração de trombos.

O paciente de 72 anos de idade, portador de fibrilação atrial e com necessidade de uso de anticoagulante a longo prazo, recebeu alta médida 48 horas após a realização do procedimento. “Fizemos o ecocardiograma de controle e mostrou que a prótese estava bem localizada, sem nenhuma complicação. A oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma alternativa eficaz, segura, que não aumenta os riscos de sangramentos e que beneficia pacientes portadores de uma ampla variedade de doenças cardíacas. Ficamos felizes com o resultado, comemorou Dr. Sérgio.

