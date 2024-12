Rede Primavera realiza festa de final de ano e homenageia colaboradores mais antigos

À noite do dia 13/12 foi marcada de muita alegria e homenagens para todos os que fazem a Rede Primavera. O presidente, Dr. Wagner Bravo, juntamente com familiares, diretores, coordenadores e colaboradores, estiveram reunidos, no Espaço Salles Multieventos, para a confraternização de final de ano, como forma de agradecimento na construção dessa história da rede. Na ocasião, foi lançada a campanha dos 40 anos da Rede Primavera.

A festa deu início com a apresentação do DJ, Henrique Matos e da Banda Igor Ativado, que embalou um repertório versátil.

Em seguida, o momento foi de homenagens. O colaborador mais antigo da Rede, José Francisco dos Santos, mais conhecido como “Fit”, recebeu das mãos de Dr. Wagner, um troféu como forma de gratidão e reconhecimento pelos 37 anos de trabalho à instituição.

Logo depois, mais um troféu foi entregue, desta vez, ao médico mais antigo da Rede Primavera, o cirurgião geral, Dr. Luiz Carlos Soares. “Minha presença aqui é uma forma de dizer muito obrigado e ao mesmo tempo parabenizá-los a todos. Estou muito feliz. Pra mim é motivo de orgulho fazer parte dessa equipe, ressaltou Dr. Luiz Carlos.

O presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, também foi homenageado ao receber um troféu do diretor técnico, Dr. Jonas Rytholz. “Hoje é uma noite muito importante na minha vida, contar com a presença de centenas de colaboradores, pessoas que de mãos dadas contribuem bastante para o crescimento e a existência desse momento único. Quero agradecer a todos que confiaram em nós, nos nossos serviços e certamente pela qualidade que nós oferecemos em todas as nossas unidades”, concluiu Dr. Wagner bastante emocionado.

O diretor executivo da Rede Primavera, Marcelo Vieira, também esteve presente e enfatizou 2024 como um ano proveitoso e de conquistas. “Tivemos o certificado com o Selo da Qualidade do Cofen, o selo de UTI Eficiente, o 1º selo de certificação da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, dentre outros. A Rede Primavera vem crescendo e trazendo experiências para os nossos pacientes”, pontuou.

A Banda Nona, uma das atrações mais esperadas, encerrou o evento em grande estilo.

Fonte e foto assessoria