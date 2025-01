Rede pública estadual de educação comemora mais de 800 aprovações no Enem

Mais de 800 estudantes da rede pública estadual de Sergipe confirmaram aprovação em universidade de todo país, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, desde que o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgado nessa segunda-feira, 27. As aprovações são fruto do trabalho coletivo entre o governo, professores, estudantes e famílias, que juntos reafirmam a força da educação pública no estado. A previsão é que esses números aumentem por conta da apropriação dos resultados por parte dos estudantes e das novas chamadas do Sisu.

Entre os aprovados está Luís Eduardo Calafell, do polo Pré-Universitário de Lagarto, que conquistou uma vaga em Medicina na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Sua aprovação está sendo bastante comemorada devido à sua história. “Com muito esforço, trabalhei como servente de pedreiro, vendedor de açaí e sorvete e, no último ano da aprovação, como reabastecedor de supermercado. Foram seis edições do Enem até alcançar o sonho de cursar Medicina”, relatou.

O jovem chegou a cursar Odontologia por um ano na UFS, mas trancou para se dedicar ao objetivo de ser aprovado em Medicina. “Os professores, especialmente na reta final com os plantões, foram cruciais para consolidar os conteúdos. Minha mãe sempre esteve ao meu lado, cuidando de detalhes do dia a dia que me permitiram focar nos estudos. Para mim, ser aprovado significa mudar de vida, superar dificuldades financeiras e conquistar sonhos, enquanto escolho a área da saúde para cuidar de quem amo”, contou.

Luís Eduardo também deixou um recado para outros estudantes da rede pública estadual que buscam o mesmo objetivo de ingressar em uma universidade federal. “Ter paciência é difícil, pode parecer que não vai dar certo, mas não desista e nem deixe de pedir ajuda, quando precisar, que o resultado vem”, complementou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressaltou que as aprovações são uma demonstração do compromisso do Governo de Sergipe com uma educação pública de qualidade. “Essas aprovações mostram que estamos no caminho certo, e que a educação pública pode e deve ser motivo de orgulho para todos nós. Investimos em infraestrutura, capacitação docente e em programas como o PreUni, que têm impacto direto no desempenho dos nossos estudantes”, pontuou.

Segundo a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, o programa Pré-Universitário (PreUni) foi importante para a aprovação dos alunos. “Os resultados que vemos hoje são fruto de um trabalho constante. O PreUni não só oferece o suporte acadêmico, mas também um estímulo emocional aos estudantes. Desde os aulões temáticos até as oficinas de redação, tudo é pensado para aprimorar as chances de aprovação desses jovens”, afirmou.

Programa Pré-Universitário

O programa Pré-Universitário, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação, desempenhou um papel fundamental para esses resultados. Segundo a coordenadora do programa, Gisele Pádua, anualmente a equipe se reúne e faz um planejamento voltado para aprimorar a preparação dos estudantes. “Essa preparação envolve todos os estudantes da rede estadual e do programa, com aulões de revisão, de atualidades e redação, simulados online e presencial, além de ofertar mensalmente oficinas de redação a todos os estudantes. Além disso, com investimento do Governo do Estado, por meio da Seed, todos os estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio e últimas etapas da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (Ejaem) recebem o material didático do programa Pré-Universitário para potencializar a sua preparação”, destacou.

De acordo com o coordenador do polo Pré-universitário de Lagarto, Clécio Santana, o programa é um agente facilitador para que os alunos possam atingir suas metas. “Fortalecemos a caminhada destes jovens em parceria com as Unidades escolares. Inicialmente é realizado um diagnóstico e a partir daí as ações são definidas juntamente com o corpo docente. Em 2024, realizamos oficinas permanentes de redação, plantões de matemática e revisões periódicas das demais áreas. Além de simulados e revisão final. Hoje, colhermos esse resultado é extremamente gratificante e nos dá a certeza que estamos e sempre estivemos no caminho certo, pois acreditamos na educação pública”, afirmou.

O professor Márcio Cardoso, que atua no eixo de Química do PreUni, reforçou a importância das revisões e das oficinas realizadas pelo programa. “Ver os alunos conquistando seus sonhos é muito gratificante. A gente pode ver nas oficinas de redação, química e matérias mais difíceis, que é um momento de crescimento para eles, onde eles aprendem a organizar suas ideias e escrever com clareza, a resolver problemas de raciocínio lógico, o que é essencial para alcançar a aprovação”, comentou.

O gestor da Diretoria Regional de Educação do Agreste Central Sergipano (DRE3), Gladston Silva, ressaltou o trabalho que é feito na diretoria para contribuir com o resultado positivo da aprovação dos estudantes em instituições federais. “Nós da Diretoria Regional de Educação 3 orientamos e acompanhamos as escolas desde o momento da isenção para os alunos realizarem a prova do Enem até os resultados. É uma alegria muito grande ver nossos alunos conquistando seu espaço por meio de uma vaga para ingressar no curso que tanto deseja, sonha para sua vida profissional. Desejamos muito sucesso aos estudantes”, ressaltou.

Retrospectiva Enem

Com mais de 800 aprovações já confirmadas, a rede estadual segue se consolidando como referência na educação pública. No ano passado, 69.376 estudantes participaram do Exame Nacional do Ensino Médio 2024, sendo 22.069 da rede estadual. Além disso, 77 alunos da rede obtiveram notas acima de 950 na redação, reafirmando a força do ensino público em Sergipe.

Ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção. O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos. Considerando a ampla concorrência, as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições.

É importante os selecionados na chamada regular estarem atentos às datas para a matrícula ou registro acadêmico, bem como procedimentos e documentos necessários, atentando-se às datas, horários e locais de atendimento definidos em cada instituição.

Foto: Maria Odília