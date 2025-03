Resultado da seleção para estudantes monitores será divulgado nesta quarta

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) irá divulgar nesta quarta-feira, 26, o resultado da seleção para estudantes monitores que irão atuar em atividades de desempenho escolar, busca ativa e transporte ao longo de 2025. O prazo para recursos se encerra na quinta-feira, 27, e o resultado final será publicado em 31 de março, conforme previsto no cronograma do edital.

A seleção foi realizada por meio de análise de currículos e entrevistas com os alunos inscritos. Segundo o edital, as próprias instituições de ensino foram responsáveis por conduzir o processo seletivo e o preenchimento das vagas. Ao todo, foram disponibilizadas 4.500 vagas para Monitor em Desempenho Escolar e 1.500 para Monitor de Busca Ativa, distribuídas entre estudantes matriculados na rede estadual de ensino em todas as 10 diretorias regionais de educação.

Para participar do programa, os estudantes precisam atender a alguns requisitos: ter média escolar igual ou superior a 6,0; frequência mínima de 75%; e disponibilidade de 20 horas semanais. Além disso, os monitores de busca ativa devem ter idade mínima de 18 anos e não podem ser bolsistas de outros programas estaduais.

Os alunos aprovados deverão apresentar a documentação exigida no edital no dia 1º de abril, na unidade escolar onde estão matriculados, para efetivar a concessão da bolsa. O estudante monitor receberá um auxílio mensal de R$ 439 durante o período de participação no programa, cujos objetivos são reduzir a evasão escolar e fortalecer o desempenho acadêmico dos alunos da rede pública estadual.