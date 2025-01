RioMar Aracaju e Vida Assistência à Saúde realizam ação com oferta de testes gratuitos

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, o RioMar Aracaju, em parceria com a Vida Assistência à Saúde, realiza a ação “Vida em Dia”, um evento dedicado à promoção do bem-estar e à conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos. A atividade acontece no piso L1, ao lado da loja Freitas, e estará disponível ao público de quinta a sábado das 10h às 22h e no domingo, das 12h às 20h.

Durante os quatro dias de evento, os clientes do shopping poderão realizar testes rápidos gratuitos, como aferição da pressão arterial e glicemia capilar, acompanhados por uma equipe capacitada da Vida Assistência à Saúde. Além disso, quem participar da ação terá a chance de concorrer ao sorteio de uma coleta laboratorial gratuita, ideal para ampliar o cuidado com a saúde de forma prática e acessível.

A Vida Assistência à Saúde é uma empresa reconhecida por sua excelência em serviços de saúde domiciliar, com atuação nas cidades de Aracaju e Maceió. Entre os serviços oferecidos, destacam-se coleta de exames laboratoriais, eletrocardiograma (ECG), Holter, Mapa, vacinação, remoções médicas e atendimento pré-hospitalar (APH).

Serviço

O quê? Ação ‘Vida em Dia’.

Quando? 16 a 19 de janeiro, das 10h às 22h.

Onde? Piso L1 do RioMar Aracaju, ao lado da loja Freitas.

Atividades? Testes rápidos gratuitos (aferição de pressão arterial e teste de glicemia) e sorteio de 1 coleta laboratorial.

Sobre a Vida Assistência à Saúde

A Vida Assistência à Saúde é referência em atendimento domiciliar, há 15 anos no mercado sergipano e há 4 no alagoano, oferecendo uma gama de serviços que alia tecnologia e conforto à segurança e praticidade dos cuidados em saúde. Mais informações ligue para 0800 941 2866 ou através do @vidaassistenciaasaude

