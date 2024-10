Sábado Rosa acontece no dia 12 e levará a mensagem do autocuidado e da prevenção

Tarde de lazer, saúde e bem-estar é realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe e remete às ações do Outubro Rosa

Seguindo as ações alusivas ao Outubro Rosa, mês de conscientização pela prevenção do câncer de mama, a Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe (SBM-SE) realizará, no próximo dia 12 de outubro, às 15h30, no Central Garden – praça Governador Marcelo Deda, no bairro Farolândia. Será uma tarde de muita animação, saúde e bem-estar, fortalecendo a mensagem da importância de manter os hábitos saudáveis, ter o autocuidado e a realização de exames clínicos preventivos para o diagnóstico precoce do câncer de mama.

De acordo com a médica mastologista Aline Valadão, presidente da SBM-SE, o mote da campanha da SBM é ‘Juntos somos mais fortes’. Realizar o Sábado Rosa no Dia das Crianças é especial, segundo a presidente, para que a mensagem da prevenção seja fortalecida por toda a família.

“A edição de 2023 foi um grande sucesso e queremos muito fortalecer a mensagem em 2024. Aproveitamos o Dia da Criança para reunir toda a família neste encontro especial para reforçarmos a importância que a prática de hábitos saudáveis proporciona qualidade de vida e previne o câncer e outras doenças”, destacou a mastologista.

O Sábado Rosa é um evento gratuito e contará com atividades esportivas e lúdicas, serviços básicos de saúde, além de aulas de fitdance, música e programação para a criançada. O evento é uma parceria SBM-SE com a Vitta Centro de Oncologia, Construtora Celi, Hospital e Maternidade Santa Helena, Hospital Primavera, Cemise/NOS/Oncoclinicas, Solim Laboratórios, Clinrad, Décos Hospital, San Giovanni Radiologia, Hospital São Lucas e Sociedade Brasileira de Cardiologia – Regional Sergipe.

“Essa é uma oportunidade valiosa de unir forças por uma causa tão importante. Escolhemos o Central Garden como palco desta ação porque ele simboliza nosso compromisso com Aracaju: criar espaços que promovam bem-estar e qualidade de vida. Para nós da Construtora Celi, participar desta iniciativa é uma forma de reafirmar que nossa missão vai além da construção civil. Estamos empenhados em construir uma comunidade mais saudável e consciente. Acredito que, juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas, incentivando a prevenção e o cuidado com a saúde”, declara Maria Celi Valente, diretora da Construtora Celi.

Para a oncologista e sócio-fundadora da Vitta Oncologia, Karina Ferreira, uma das apoiadoras do evento, a Campanha Outubro Rosa ganha força a cada ano e, além da conscientização do autocuidado, proporciona a partilha de experiências de vida.

“No Grupo Vitta, estamos sempre enfatizando, tanto com os pacientes quanto com nossos colaboradores, a importância de hábitos de vida saudáveis para a saúde e bem-estar. Assim como no ano passado, seguimos em 2024 juntos à Sociedade Brasileira de Mastologia e outras entidades da nossa capital em prol da informação no tocante ao câncer de mama e sua prevenção. O convite para participar do Sábado Rosa é para toda sociedade aracajuana. Nosso time já aguarda ansioso por mais uma celebração“, destaca.

“A união entre a sociedade, clínicas e entidades de saúde é fundamental para a expansão da mensagem da campanha não apenas no mês de outubro, mas durante todo o ano. É preciso estimular o autocuidado com frequência e destacar que a doença tem cura e que podemos alcançá-la por meio de avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes. Esperamos todas as famílias para uma tarde especial com muita informação e diversão”, complementa Aline Valadão, presidente da SBM-SE.

O quê: Sábado Rosa – evento realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia – Regional Sergipe

Quando: Sábado, 12 de outubro, às 15h30

Onde: Central Garden – praça Governador Marcelo Deda (avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, s/n, bairro Farolândia – Aracaju)

Fonte e foto assessoria