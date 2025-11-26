Saese chega à etapa final com 86% de participação das turmas aptas para a prova

As provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese) estão chegando à sua etapa final, encerrando as aplicações na sexta-feira, 28. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Saese busca avaliar o desempenho escolar dos alunos das redes públicas estadual e municipais de ensino, com o envolvimento de todas as diretorias regionais de educação (DREs) e secretarias municipais de educação.

O público-alvo do Saese em Sergipe é estimado em 86.200 estudantes, das 1.010 escolas públicas estaduais e municipais, totalizando 4.609 turmas avaliadas pelo Saese, 3.969 das quais já realizaram a prova, com 86% das aplicações concluídas.

A avaliação teve início no dia 10 e já está em sua terceira semana de execução, sendo realizada por alunos dos 2°, 5° e 9° anos do Ensino Fundamental, e da 3° série do Ensino Médio, com componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Cada escola se organiza em datas específicas para a realização da prova durante as semanas do Saese.

Para a diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave/Seed), Joniely Cruz, a realização do Saese é de fundamental importância, já que é ele, em conjunto com os dados do Censo Escolar, que gera o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), indicador anual que analisa a qualidade das escolas públicas do estado. “É a partir do Idese que são calculadas as metas a serem perseguidas pelas redes e escolas. Percebemos um movimento muito positivo das escolas, que já vinham da aplicação do Saeb, o que mostra o quanto as redes estão apropriadas do Saese, com mobilização e organização para garantir que os estudantes participem de forma ativa da avaliação do Saese”, enfatiza.

Ainda de acordo com a diretora do Ceave, o Saese está institucionalizado pelas redes públicas de ensino, o que garante a qualidade dos resultados obtidos. Ela também explica que as etapas que realizam o Saese são as de consolidação de processos, ou seja, o 2° ano do Fundamental à conclusão da alfabetização; o 5° ano à finalização do Fundamental – anos iniciais; o 9° ano ao fim do Fundamental – anos finais; e a 3° série à conclusão do Ensino Médio. “O que é avaliado pelo Saese é a trajetória do estudante até a chegada a cada etapa de ensino”, frisa.

Uma das escolas que já aplicou o Saese neste ano e que acumula um bom histórico nos resultados é o Centro de Excelência Professora Ofenísia Soares Freire (DEA), no conjunto Augusto Franco, em Aracaju. O diretor, Dayvid Figueiredo, ressalta que o colégio é “pódio”, pelo segundo ano consecutivo, com as turmas do 9° ano do Ensino Fundamental (anos finais) obtendo média superior a 5, além de demonstrar avanço com o 3° ano do Ensino Médio em tempo integral. “Desde o início do ano letivo, no planejamento dos professores, a equipe pedagógica já se prepara para o Saese, trabalhando a importância da participação dos nossos estudantes. Durante o ano letivo, eles têm o acompanhamento necessário dos professores e da equipe pedagógica para que cheguem no dia da avaliação com a maior tranquilidade possível e com o conhecimento necessário para a prova”, ressalta.

A escola aplicou as provas do Saese no último dia 12 e fez um acolhimento especial, com lanches, música ao vivo, brindes para os estudantes que compareceram, além de recepções calorosas entre eles e a equipe diretiva. O diretor completa que houve mais de 95% de participação dos alunos do Ensino Médio em Tempo Integral, além de 98% no Ensino Fundamental – anos finais. “A aplicação foi um sucesso e esperamos um resultado ainda melhor neste ano, para que a gente figure novamente no pódio da secretaria”, complementou.

Foto: Igor Matias