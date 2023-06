Saiba como prevenir doenças respiratórios durante período chuvoso

O período chuvoso favorece o surgimento e a disseminação de doenças respiratórias, por isso é fundamental que a população esteja atenta e adote medidas preventivas para proteger a saúde. Com cuidados adequados, é possível minimizar os impactos dessas doenças e desfrutar de um período chuvoso mais saudável e seguro.

De acordo com o médico Lauro Abud, otorrinolaringologista cooperado da Unimed Sergipe, as enfermidades respiratórias são mais frequentes durante esse período, sendo as alergias respiratórias, as infecções de vias aéreas, popularmente conhecidas como viroses, e suas possíveis complicações as principais vilãs da estação.

Problemas respiratórios como rinite, bronquite e asma, são agravados pela variação climática característica do período chuvoso, bem como pelas festas juninas tão tradicionais na região Nordeste. Neste período, aumenta também a incidência de problemas como otites, rinossinusites e pneumonias.

“É fundamental manter as doenças já preexistentes sob controle, como as alergias respiratórias, através das medidas preventivas amplamente conhecidas”, destaca o Dr. Abud. Ele recomenda cuidados com o ambiente, como manter os espaços limpos, livres de poeira e de mofo, além de evitar a exposição a fatores irritantes nasais, como cheiros fortes e produtos químicos.

Cuidados e prevenção

Além disso, o especialista enfatiza a importância de manter as medicações em dia, realizar atividades físicas regulares, e adotar uma alimentação adequada, especialmente para aqueles que possuem alergias alimentares. A hidratação é outra medida essencial para garantir o bom funcionamento do sistema respiratório.

Diante de qualquer sintoma respiratório, incluindo casos de suspeita de viroses, o Dr. Abud recomenda que sejam mantidos os cuidados de isolamento social. “É essencial procurar um médico ao sinal de qualquer descompensação ou agravamento dos sintomas, para um diagnóstico adequado e um tratamento eficaz”, ressalta o otorrinolaringologista.

Texto e imagem ascom Unimed