Salas de recursos garantem acessibilidade, inclusão e aprendizagem

A rede estadual de Sergipe tem se destacado no incentivo à educação inclusiva de qualidade, principalmente por meio de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). Com 125 unidades distribuídas em diversas escolas do estado, tais salas representam um avanço importante na inclusão de alunos com necessidades especiais, oferecendo um ambiente adaptado e especializado para o desenvolvimento de suas habilidades.

O principal objetivo das Salas de Recursos Multifuncionais é promover o desenvolvimento integral de alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou altas habilidades/superdotação, para que possam participar plenamente do ambiente escolar.

Elas são ambientes especializados dentro das escolas, equipados com materiais e tecnologias assistivas que visam a atender às necessidades dos alunos de maneira personalizada. Os recursos incluem jogos educativos, materiais adaptados, dispositivos de comunicação alternativa, além de ferramentas para promover a autonomia dos estudantes.

As funções que as salas desempenham são variadas, como o atendimento individualizado, suporte ao ensino regular, adaptação de materiais didáticos, desenvolvimento de habilidades acadêmicas e sociais, e orientação a professores e famílias. Desta forma os estudantes têm suas potencialidades desenvolvidas de maneira integral, o que facilita sua inclusão e participação ativa na escola.

Segundo a professora Lilian Alves, especialista em educação inclusiva e diretora da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc/Dieesp), as SRMs são espaços de grande relevância para o desenvolvimento do estudante. “Elas ofertam o atendimento educacional especializado, de forma complementar ou suplementar ao ensino regular oferecido ao estudante público da Educação Especial. Nas SRMs os professores desenvolvem o plano de atendimento individualizado de cada estudante, traçando estratégias pedagógicas”, destacou.

Já a professora do Colégio Estadual Alceu Amoroso Lima, Cristiane Antunes, ressaltou que a Sala de Recursos tem um papel fundamental na formação das crianças e jovens com necessidades especiais. “Ela é um instrumento que tem um papel de promover condições de acesso, participação, aprendizagem a todos aqueles que têm necessidades especiais nas escolas”, pontuou.

Para a diretora do Colégio Estadual Alceu Amoroso Lima, Maria Aparecida Lacerda, as salas de recursos multifuncionais têm um impacto positivo na vida dos estudantes e de suas famílias: “É notório o desenvolvimento dos alunos que passam pelas salas de recursos, e recebemos retornos positivos das famílias sobre os avanços percebidos. Essa parceria entre a escola e a família é essencial para o progresso dos estudantes”.

Acesso e investimento

As salas de recursos multifuncionais são destinadas a alunos matriculados na rede estadual e que façam parte do público-alvo da Educação Especial, conforme definido pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Este público inclui estudantes com deficiências físicas, intelectuais, auditivas, visuais, múltiplas e TEA, que necessitam de adaptações específicas para o pleno desenvolvimento acadêmico e social.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), tem investido na manutenção e aprimoramento das Salas de Recursos Multifuncionais, com a compra de materiais pedagógicos especializados, tecnologias assistivas e a formação continuada dos professores. Além da capital, diversas escolas no interior também contam com salas de recursos, incluindo áreas rurais, o que reforça o compromisso com a inclusão em todas as regiões do estado.

Ao garantir que todos os estudantes com necessidades especiais recebam o suporte necessário para desenvolver suas habilidades e alcançar seu potencial, essas salas tornam-se um pilar essencial para um futuro mais justo e inclusivo. O investimento contínuo e o trabalho dedicado de professores e gestores têm feito das Salas de Recursos Multifuncionais uma ferramenta importante para o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos com necessidades especiais.

