Salva Junina irá reunir centenas de Forrozeiros para um cortejo histórico

Evento junino integra a programação do Encontro Nordestino de Cultura 2023

Na próxima quarta-feira, 31, o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizará um evento especial em celebração aos festejos juninos do estado: a “Salva Junina”, que integra a programação do Encontro Nordestino de Cultura 2023. A ação ocorrerá no Centro de Criatividade, às 18h, e contará com a participação de mais de 200 artistas, incluindo forrozeiros, quadrilheiros e atores cênicos. Autoridades políticas e culturais marcarão presença no evento.

A concentração acontece às 17h30, no último trecho da rua Itaporanga, através da concentração de artistas e músicos selecionados na programação, além das quadrilhas inscritas no edital que destaca em categorias uma homenagem especial para expressões artísticas que partiram e deixaram legado, a exemplo de Edgar do Acordeon, Josa – O Vaqueiro do Sertão, Marluce, Rogério, Paulinha Abelha, Mariano, Mestra Iolanda, maestro Rivaldo Dantas e Cardosinho.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, ressaltou que a Salva Junina consagra a maior festa popular do povo sergipano. “Estamos felizes com este momento em que a cultura e turismo fortalecem e expandem nossa maior riqueza cultural”, disse.

De acordo com a presidente da Funcap, Antônia Amorosa, a intenção de homenagear os artistas que partiram vai além de simplesmente citá-los. “Todos os selecionados no edital prestarão uma homenagem na categoria em que foram selecionados, seja cantando, tocando ou reverenciando a memória do homenageado. Nossos artistas precisam preservar a memória de quem os antecedeu. É assim que se constrói a identidade e legado de um povo”, afirma.

Na sequência da programação, ocorrerá também a coroação do rei e rainha do País do Forró que receberão das mãos do governador e da primeira dama, os dois símbolos da cultura junina de Sergipe em forma de troféu: o barco de fogo de Estância e o mastro de Capela. Além deste momento simbólico, a cerimônia da coroação dará ao rei e rainha um reinado de um ano, podendo participar de diversas ações culturais e turísticas que contribuirão com a divulgação da cultura junina do País do Forró.

Ópera do Milho

Além desta programação diferenciada, a reestreia do espetáculo “A Ópera do Milho” marca um novo momento na cultura sergipana, com uma produção que retorna em grande estilo no Encontro Nordestino de Cultura 2023.

Fonte Funcap