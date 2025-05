São João: Saiba os principais cuidados ao decorar ruas e residências com bandeirolas

A bandeirola é um símbolo do São João e muitos aproveitam o mês de junho para decorar as ruas e residências. Para evitar acidentes com a rede elétrica, a Energisa reforça que é preciso realizar a decoração em locais adequados e seguir todas as orientações de segurança.

A orientação é não pendurar as bandeirolas nos postes e fios elétricos. “Muito importante pendurar as bandeirolas em locais adequados, pois pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais. Não é recomendado o uso enfeites de metais e, caso queira fazer uso desses materiais, que seja utilizado adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia”, alerta a coordenadora de Saúde e Segurança da Energisa em Sergipe, Roberta Santos.

Os fogos de artifícios também são muito utilizados durante os festejos juninos. A orientação é não brincar com fogos próximo à rede elétrica. Já no caso das fogueiras, é importante observar a distância em relação à rede elétrica, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção do fornecimento de energia.

Em casa, também é preciso reforçar alguns cuidados para decorar e aproveitar os festejos com segurança. Ao escolher os locais que ganharão a decoração temática é necessário respeitar os pontos de energia. “Os bocais de lâmpadas jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios”, alerta.

Mais orientações de segurança

O período junino muitas vezes coincide com o período chuvoso, o que exige ainda mais prudência, especialmente no trânsito. A Energisa reforça a importância de redobrar os cuidados ao dirigir em dias chuvosos para evitar acidentes envolvendo postes de eletricidade. Essas ocorrências não só trazem riscos para o condutor, mas também prejuízos para a população com a interrupção do fornecimento de energia.

Em casos de acidentes com postes, o condutor deve evitar sair do veículo, pois pode haver risco de choque elétrico se houver cabos sobre o veículo ou próximos. A Energisa deve ser acionada imediatamente pelo 0800 079 0196. É igualmente importante acionar o Samu e o Corpo de Bombeiros. Quem for prestar socorro também deve se manter afastado do veículo e acionar a distribuidora.

Dicas de segurança

– Jamais solte fogos de artifícios próximo ao poste de energia, cabos e outros equipamentos de rede elétrica.

– Não pendure bandeirolas nos postes de energia elétrica, pois pode ocasionar choques elétricos, interrupção do fornecimento de energia e acidentes fatais.

– Evite colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, fazendo uso de ‘T’, pois pode haver sobrecarga de energia ou aquecimento.

– Em casos de cabos partidos devido à chuva, não se aproxime e acione imediatamente a Energisa.

-Em casos de chuvas com raios, procure um local fechado para passar a tempestade.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas