Saúde abre campanha do Dezembro Vermelho neste domingo, em Aracaju

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV/Aids, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa IST/Aids, realizará neste domingo, 1º, na Praia da Cinelândia, em Aracaju, a abertura da campanha Dezembro Vermelho. Na ação, serão disponibilizados testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C, além de orientações. Durante a ação ocorrerá, também, o acendimento da iluminação dos Arcos da Orla na cor vermelha, em alusão à campanha.

O Dezembro Vermelho é o mês voltado para a conscientização, prevenção e promoção do tratamento precoce da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com a referência técnica do Programa Estadual IST/Aids, Almir Santana, o Dezembro Vermelho é alusivo ao Dia Mundial da Luta contra a Aids, momento para reforçar todas as ações que ocorrem o ano todo. “É um mês de mobilização e alerta que é realizado todos os anos. Queremos chamar a atenção da população quanto à prevenção, porque infelizmente, muitas pessoas continuam não utilizando o preservativo nas relações sexuais o que é muito preocupante, já que temos várias campanhas de conscientização e também preservativos disponíveis”, alertou.

Foto: Mário Sousa