Saúde Aracaju define as estratégias para fortalecer o SUS e executar ações do ano vigente

Com o propósito de melhorar os indicadores de saúde e atender às demandas de uma população em constante mudança, coordenadores, gerentes e membros do Conselho Municipal de Saúde se reuniram nesta segunda-feira, 20, para a apresentação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O documento será o norteador de ações para o fortalecimento do sistema de saúde no exercício do ano vigente.

“A construção do plano parte da análise detalhada das necessidades da população, buscando soluções concretas para melhorar a oferta de serviços. Nosso foco é o alinhamento e a integração com todos os setores que tornam a execução das metas realidade”, explicou a coordenadora de Planejamento do SUS, Evelyn Christian. Áreas como atenção básica, vigilância em saúde, zoonoses e média e alta complexidade estão no centro das estratégias.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, o foco está em melhorar os principais indicadores, como a redução da mortalidade infantil e materna, ampliação da cobertura vacinal e prevenção de doenças crônicas. “A população está envelhecendo, e isso traz desafios relacionados a doenças crônicas e à necessidade de educação em saúde. O plano prevê ações integradas para atender essas demandas e oferecer resultados mensuráveis”, destacou.

Com metas claras e monitoramento contínuo, o Plano Municipal de Saúde busca não apenas superar desafios, mas criar condições para que o Sistema Único de Saúde (SUS) no município avance de forma humanizada, efetiva, preventiva e sustentável.

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS