Saúde de Aracaju amplia acesso à colonoscopia e avança na redução da fila de espera

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), deu mais um passo importante para ampliar o acesso da população aos serviços especializados, com a liberação de 540 exames de colonoscopia. A iniciativa visa reduzir a fila de espera pelo procedimento, que desde 2023 acumula cerca de 4 mil pacientes.

Os exames estão sendo realizados no Hospital e Maternidade Santa Isabel, instituição contratualizada pela gestão municipal por meio de recursos provenientes de emendas parlamentares. Os procedimentos começaram a ser executados neste mês de agosto, com a organização de lotes semanais para marcação. Toda segunda-feira, os pacientes podem retirar o preparo necessário para a realização do exame.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Controle de Avaliação e Regulação (NUCAR), Ticiana Carvalho, a priorização dos atendimentos segue critérios de gravidade. “Até o momento, cerca de 700 pacientes em situação clínica mais delicada já foram agendados. A previsão é realizar aproximadamente 1.400 exames até o final deste ano, contemplando todas as classificações de prioridade”, pontuou.

Os agendamentos seguem um cronograma contínuo e, para garantir a vaga, é necessário que o paciente esteja com os dados cadastrais atualizados. A Saúde de Aracaju segue empenhada para reduzir o tempo de espera e assegurar que os usuários recebam o cuidado necessário com dignidade.

