Saúde de Aracaju amplia horário de atendimento do Gripário para melhor atender população

Com o objetivo de garantir assistência rápida e qualificada à população durante o período de maior circulação de vírus respiratórios, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o horário de funcionamento do Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais, o Gripário. A partir desta segunda-feira, 16, o serviço passa a funcionar todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.

A ampliação segue até o dia 30 de junho e busca atender à crescente demanda por atendimentos relacionados a síndromes gripais, intensificadaa pelas condições climáticas, festividades e, ainda, o aumento da circulação de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya.

De acordo com Manuella Duarte, gerente do Gripário, o fluxo de pacientes tem sido intenso, principalmente entre adultos e crianças. “Além do atendimento médico, realizamos testes de Covid-19 e Dengue, além de oferecermos medicação no próprio local, seja intravenosa ou oral. Nosso objetivo é dar agilidade ao diagnóstico e tratamento, aliviando também a demanda de outras unidades de saúde da cidade”, destaca.

A médica Jéssica Paixão reforça a necessidade do horário estendido para facilitar o acesso da população ao serviço. “Atendemos sintomas gripais e arboviroses, com testagem rápida e início imediato do tratamento. Isso ajuda a desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Zona Sul e Zona Norte e permite um acompanhamento mais eficaz dos casos”, explica.

O Gripário é indicado para casos de infecção aguda do sistema respiratório, com sintomas como febre acompanhada de tosse, dor de garganta ou outros sinais respiratórios. O atendimento rápido é fundamental para evitar o agravamento dos quadros clínicos. O Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais está localizado na Rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, no bairro Coroa do Meio.

Foto: Ascom/SMS