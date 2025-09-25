SMS amplia oferta de colonoscopia e garante agendamento para pacientes prioritário

A população de Aracaju está sendo diretamente beneficiada com a ampliação da oferta de exames de colonoscopia pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Em apenas nove meses de gestão, a Prefeitura conseguiu melhorar o fluxo da fila de espera e assegurar o agendamento de todos os pacientes classificados em prioridade 1, que aguardavam pelo procedimento desde 2023.

A ação, viabilizada por meio de emendas parlamentares e da parceria com o Hospital e Maternidade Santa Isabel, representa um avanço importante na regulação dos serviços especializados. Ao todo, foram agendados 1.853 exames em 2025, número quase sete vezes maior do que os 258 realizados no ano anterior.

Segundo Juliana Mandarino, gerente de regulação da SMS, a priorização dos pacientes é realizada de acordo com critérios clínicos definidos no Protocolo de Acesso à Regulação. Os casos mais graves são classificados como prioridade 1, contemplando situações como mudança de hábito intestinal, anemia, perda de peso, presença de sangue nas fezes ou histórico familiar de câncer colorretal.

“Os casos são classificados em três níveis de prioridade (P1, P2 e P3). Dentro de cada categoria, recebem prioridade os pacientes em extremos de faixa etária e em condição de vulnerabilidade social. Tudo é feito conforme as evidências clínicas e validação da documentação obrigatória”, ressaltou Juliana.

Para melhorar o acesso, foram adotadas estratégias como o aumento da oferta de vagas, a prática de overbooking — que permite compensar eventuais faltas sem reduzir a capacidade de atendimento — e o contato ativo com os usuários por meio de ligações, garantindo maior aproveitamento da agenda.

No Hospital Santa Isabel, o fluxo de atendimento assegura acolhimento, segurança e agilidade. “O paciente chega com agendamento confirmado, recebe todas as orientações, passa por avaliação clínica e já sai com o laudo no mesmo dia. Quando há necessidade de biópsia, o resultado é entregue em até 15 dias, com retorno marcado para acompanhamento”, destaca a diretora técnica da unidade, Bianca Xavier. Atualmente, são realizados em média 20 exames diários.

Gradativamente, a Prefeitura de Aracaju amplia a capacidade de atendimento e melhora a organização da fila de espera para colonoscopia. O aumento das vagas, aliado à parceria com o Hospital Santa Isabel, permitiu agilizar o acesso ao exame para os pacientes em maior risco, garantindo diagnósticos mais rápidos, acompanhamento especializado e continuidade do cuidado em saúde.

