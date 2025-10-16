SMS amplia Programa Academia da Cidade com novos polos nos bairros Jabotiana e Castelo Branco

A partir da próxima segunda-feira, 20, a população de Aracaju contará com mais duas importantes oportunidades para cuidar da saúde e adotar um estilo de vida mais ativo. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará a inauguração do novo polo do Programa Academia da Cidade, no bairro Jabotiana, e a reativação do polo do Castelo Branco, ampliando para 22 o número de polos em funcionamento na capital.

O novo espaço da Jabotiana funcionará de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30, na Praça Antônio Newton Menezes Porto. Já o do Castelo Branco retomará suas atividades também de segunda a sexta-feira, a partir das 6h40, no Instituto Lourival Fontes, localizado na Avenida São João Batista, s/n, bairro Ponto Novo.

Em ambos os polos, a população poderá se cadastrar integrar as atividades e ter acesso gratuito a atividades físicas orientadas, como treinamento funcional, ginástica coletiva e localizada. Além de avaliação antropométrica, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e ações de educação em saúde.

Todas as atividades serão conduzidas por profissionais de Educação Física qualificados, garantindo segurança e acompanhamento individualizado aos participantes. O coordenador do Programa Academia da Cidade, Genisson Silva, explica que a ampliação representa mais um passo na descentralização das ações de promoção da saúde e no fortalecimento do programa.

“Com a inauguração e reativação desses polos, Aracaju passa a contar com 22 unidades do Programa Academia da Cidade. Esse crescimento democratiza o acesso à atividade física e a promoção da saúde. O programa é aberto a toda a população, que pode participar diretamente nos polos ou buscar orientação nas Unidades de Saúde da Família (USF). Queremos incentivar cada vez mais pessoas a incorporar a prática de exercícios na rotina”, afirmou o coordenador.

Com a expansão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da SMS, amplia a rede de espaços públicos voltados ao fortalecimento da convivência comunitária e incentivo a hábitos saudáveis. O Programa Academia da Cidade é desenvolvido em parceria com as Unidades de Saúde da Família e outras instituições municipais, promovendo ações que integram saúde, lazer e qualidade de vida em toda a capital.

Foto ascom SMS