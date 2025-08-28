Saúde de Aracaju amplia vacinação e leva ações a grupos em situação de vulnerabilidade

Mais pessoas em Aracaju terão acesso às vacinas com as novas ações de busca ativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger, especialmente, os grupos prioritários e populações em situação de vulnerabilidade para garantir que ninguém fique de fora da prevenção contra doenças.

Atualmente, a capital já registra taxa de cobertura vacinal de 48,48%, acima da média nacional (47,37%). Para avançar ainda mais, equipes da SMS realizarão atividades específicas nos dias 4 e 5 de setembro. No primeiro dia, a vacinação será voltada às pessoas em situação de rua e no segundo, a profissionais do sexo. As ações terão como ponto de partida a Unidade de Saúde da Família (USF) Ministro Costa Cavalcante, no bairro Inácio Barbosa, e percorrerão diversos locais da cidade em busca do público-alvo.

Entre as vacinas disponíveis estão Influenza, DT (difteria e tétano), Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e HPV. Também serão realizados testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A iniciativa garante que populações mais expostas tenham acesso fácil e seguro à imunização, fortalecendo a proteção individual e coletiva.

Continuidade

Além das ações itinerantes, a vacinação nos shoppings Jardins e Riomar continuará disponível aos finais de semana ao longo de setembro para proporcionar mais comodidade a quem não pode comparecer às unidades de saúde durante a semana. Empresas públicas e privadas também seguirão sendo contempladas, ampliando ainda mais o alcance da imunização no município. E ainda, 130 instituições de ensino municipais e estaduais, contemplando 59.332 alunos.

Foto: Ascom/SMS