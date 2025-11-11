Saúde de Aracaju apoia caminhada em conscientização ao Dia Mundial da Diabetes

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju participará da XII Caminhada do Dia Mundial do Diabetes, que será realizada no dia 29 de novembro, a partir das 15h30, com concentração na Praça do Mini Golf, na Avenida Ivo do Prado. A iniciativa tem como objetivo estimular hábitos de vida saudáveis e ampliar o acesso da população a orientações e serviços de prevenção.

A ação é organizada pelo Centro de Diabetes de Sergipe, sob coordenação do endocrinologista Dr. Raimundo Sotero. A iniciativa conta com o apoio da SMS de Aracaju e da comunidade acadêmica, que mobiliza alunos e professores da área da saúde para realizar exames de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e orientações nutricionais, de forma gratuita e voluntária.

De acordo com o Dr. Sotero, ao longo das edições do evento, diversas pessoas já foram diagnosticadas com diabetes durante a caminhada, o que reforça a importância de ações preventivas e educativas. “Essa caminhada já existe há 15 anos, chegou a reunir mais de 10 mil pessoas e foi reconhecida pelo Guinness. Além de conscientizar, é uma oportunidade para que a população saiba que o diabetes pode ser herdado, mas também pode ser prevenido e tratado de maneira adequada”, destacou o médico.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, ressaltou que a participação da SMS em ações como essa reafirma o compromisso da gestão com a promoção da saúde e a qualidade de vida dos aracajuanos. Segundo ela, a prevenção é a principal aliada no combate às doenças crônicas. “A Secretaria tem trabalhado constantemente para ampliar o acesso à informação e aos serviços que ajudam a identificar precocemente o diabetes e outras doenças. É uma ação que beneficia diretamente a população, levando o cuidado e o conhecimento para mais perto das pessoas”, afirmou.

Parceiros

A Caminhada do Dia Mundial do Diabetes é uma realização conjunta das Regionais das Sociedades Brasileiras de Diabetes e de Endocrinologia e Metabologia, com apoio da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju e participação de instituições de ensino superior da área da saúde. O percurso segue até o Parque da Sementeira, onde serão ofertados os atendimentos e atividades educativas.

Foto: Ascom/SMS