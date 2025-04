Saúde de Aracaju contará com renovação de três USFs e novos pólos da Academia da Cidade

A Prefeitura de Aracaju deu um passo importante para fortalecer a Rede de Atenção Primária e promover mais qualidade de vida para a população. Com a mediação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), três novas Unidades de Saúde da Família (USFs) e dois novos pólos do Programa Academia da Cidade serão construídos. O investimento total ultrapassa R$ 13 milhões, fruto de recursos do Governo Federal e emendas parlamentares.

Os novos equipamentos públicos serão erguidos em terrenos adequados e seguros, atendendo ao crescimento populacional das regiões contempladas. As USFs beneficiarão diretamente os moradores dos bairros São Conrado, Soledade e do Povoado Areia Branca, oferecendo estrutura moderna e ampliada para um atendimento mais eficiente. As unidades Renato Mazzé Lucas e João Bezerra contarão também com Academias da Cidade, fortalecendo a prevenção de doenças por meio da prática de atividades físicas e a saúde emocional.

De acordo com o arquiteto coordenador da Comissão de Infraestrutura (COINFRA), Júlio César Franca, a licitação está em andamento e a expectativa é que as obras iniciem em breve. “Estamos comprometidos em proporcionar mais segurança e melhor atendimento à população, substituindo estruturas antigas por edificações modernas, planejadas para o crescimento das regiões atendidas”, destacou.

Ele também ressaltou a importância da escolha dos terrenos para essas novas unidades. “As unidades serão construídas em novos terrenos, porém dentro da mesma região. Muitas vezes, o local anterior não tinha mais condições de atender à demanda ou oferecer segurança para os usuários. Foi um desafio encontrar espaços adequados, mas conseguimos locais apropriados para melhor atender à população”, explicou Júlio César.

Além da ampliação da estrutura física, o arquiteto enfatizou o impacto positivo das novas Academias da Cidade. “Essas academias complementam a proposta de saúde pública, oferecendo espaços para atividades físicas e bem-estar. A população tem aderido muito bem ao programa, e isso reforça a importância dessa expansão”, afirmou.

Estrutura

A USF Humberto Mourão, no bairro São Conrado, receberá um investimento de R$ 3,8 milhões e será de porte IV, equipada com consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem, salas de vacinação, curativos, inalação, coleta de exames e farmácia para dispensar medicamentos essenciais. Já as USFs Renato Mazzé Lucas e João Bezerra, de porte VI, terão estrutura similar, com acréscimo das Academias da Cidade, um programa amplamente aprovado pela população por seu impacto positivo na saúde e bem-estar.

Por Ascom/SMS – Imagem: COINFRA/ SMS