Saúde de Aracaju dobra oferta de exames laboratoriais e amplia acesso para a população

A população de Aracaju agora tem acesso ampliado aos exames laboratoriais oferecidos pela rede pública do município. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) dobrou a quantidade de vagas disponíveis, resultado do aumento de prestadores de serviço e da adoção de estratégias que priorizam a melhoria do atendimento e a redução da demanda reprimida.

Antes concentrada apenas na região central da cidade, a coleta de material também passou a ser realizada em prestadoras de serviço localizadas na Zona de Expansão e na Zona Sul. A medida visa facilitar a rotina dos usuários e garantir mais capilaridade no serviço. Com a mudança, a rede já alcança a realização de quase 400 mil exames laboratoriais por mês.

De acordo com Ticiana Carvalho, coordenadora do Núcleo de Controle de Avaliação e Regulação (NUCAR), a ampliação garante mais fluidez no atendimento e no acesso da comunidade a esse serviço. “Com o novo chamamento de prestadores, conseguimos não apenas dobrar a oferta de vagas, mas também distribuir melhor os pontos de coleta, o que traz mais comodidade e agilidade para a população que depende da rede pública”, destacou.

Para ter acesso ao serviço, os usuários devem realizar a marcação do exame na Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. A SMS segue determinada em adotar medidas que promovam avanços constantes na Atenção Básica, sempre priorizando o cuidado integral e a qualidade no atendimento à população aracajuana.

ASCOM/SMS