Saúde de Aracaju firma Termo de Colaboração para melhoria da Atenção Primária

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju celebrou um Termo de Colaboração com o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas). Essa parceria consiste no gerenciamento, operacionalização e execução de serviços, ações e atividades de saúde nas unidades da Rede de Atenção Primária (Reap).

O objetivo é ampliar a oferta de serviços à população e reduzir a demanda reprimida identificada na rede municipal. Dessa forma, a SMS pretende expandir a oferta na Atenção Primária da capital, melhorando os índices assistenciais e ampliando os serviços nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Em janeiro deste ano, a rede municipal foi encontrada sucateada e paralisada. Nos últimos 20 anos, não houve planejamento ou ação no sentido de expandir a rede de atenção primária de Aracaju. Como consequência, com o crescimento populacional, cerca de 220 mil pessoas na capital estão sem cobertura do sistema e com dificuldades de acesso aos serviços básicos.

“Essa iniciativa de ampliação dos serviços marca um divisor de águas para o sistema de saúde municipal. Trata-se de uma transição de uma rede estagnada e fragmentada para uma estrutura capaz de atender às demandas reais da população”, destaca a secretária municipal de Saúde, Débora Leite.

De acordo com ela, em médio e longo prazo, os benefícios para a saúde pública de Aracaju incluem: redução de filas e tempo de espera; diminuição da pressão sobre os hospitais, minimizando a procura por serviços de emergência para condições que podem ser resolvidas na atenção primária; economia em saúde, ao priorizar prevenção e cuidado contínuo, reduzindo os custos com tratamentos de alta complexidade e internações; impacto positivo na qualidade de vida, com mais acesso à saúde preventiva, diagnósticos corretos e acompanhamento adequado.

“O início dessa parceria não só resolve problemas históricos na cobertura e qualidade dos serviços de saúde de Aracaju, mas também estabelece para a população a garantia de cuidado integral, contribuindo para um futuro mais saudável e equitativo na cidade”, concluiu a secretária.

Foto Eriky Batalha/ Ascom SMS