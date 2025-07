Saúde de Aracaju garante suplementação de cálcio para gestantes em todas USFs

Para reduzir o risco de complicações na gravidez, como a pré-eclâmpsia, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju disponibiliza gratuitamente a suplementação de cálcio para todas as gestantes atendidas na rede municipal. O suplemento, indicado a partir da 12ª semana de gestação, está disponível em todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USF) da capital.

A iniciativa segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde como medida essencial para o bem-estar da mãe e do bebê, especialmente em casos de baixo consumo de cálcio na alimentação. A dispensação do carbonato de cálcio é feita mediante receita médica, com retirada mensal na farmácia da USF onde a gestante realiza o pré-natal.

Cristiani Ludmila Mendes, da Assessoria Técnica do Programa Saúde da Mulher da SMS, destaca que a prevenção é a principal forma de garantir uma gestação segura. “A hipertensão é uma doença grave e, na gravidez, pode trazer sérias complicações para mãe e bebê. Por isso, reforçamos que o pré-natal é indispensável para diagnosticar precocemente qualquer alteração, além de garantir o acesso à suplementação de cálcio”, ressaltou.

A SMS reforça que o cuidado com a gestação começa cedo e deve ser mantido até o parto. “Todas as gestantes devem procurar a sua unidade de referência e manter as consultas em dia para retirar o suplemento de cálcio, conforme a orientação do profissional que acompanha. O pré-natal rigoroso é fundamental para fortalecer a própria saúde e a do bebê”, enfatizou Cristiani Ludmila.

