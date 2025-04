SMS intensifica vacinação nas escolas públicas para garantir proteção dos estudantes

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), segue fortalecendo a proteção à saúde de crianças e adolescentes com a campanha de vacinação nas escolas públicas da capital. A ação, que se estende até o final do ano letivo, já beneficia 130 instituições de ensino, contemplando 59.332 alunos.

A iniciativa integra o Programa Saúde na Escola (PSE) e tem como objetivo ampliar o acesso às vacinas e atualizar os cartões de vacinação dos estudantes. Para o biênio 2025-2026, 83% das escolas públicas de Aracaju, entre municipais e estaduais, participam da estratégia, garantindo 100% de cobertura na rede municipal de ensino.

“A nossa meta é atingir todas as escolas públicas, facilitando o acesso dos alunos às vacinas e melhorando a cobertura vacinal”, destaca Aline Guimarães, referência técnica do Programa Saúde na Escola. Ela ressalta que a vacinação nas escolas é amparada pela Lei nº 14.886/2024, que institui o Programa Nacional de Vacinação nas Escolas Públicas. “Para que a imunização aconteça, é necessário que o aluno entregue o termo de autorização assinado pelos responsáveis, junto ao cartão de vacinação”, frisou.

Pais e responsáveis reconhecem os benefícios da iniciativa. Nilson Araújo, pai das gêmeas Ághata e Ayla, alunas da EMEI Joaquim Cardoso de Araújo, ressalta a praticidade da vacinação escolar: “Facilitou muito para quem trabalha e não tem tempo de ir ao posto. Assim, elas são vacinadas sem precisar perder aula e a gente fica tranquilo sabendo que estão protegidas”, considerou.

Nas unidades escolares, o processo ocorre de forma tranquila e organizada. “Enviamos os termos de autorização, orientamos os pais e realizamos as aplicações com o suporte da equipe de saúde”, afirma Suzana Menezes, coordenadora pedagógica da EMEI Joaquim Cardoso de Araújo. Segundo ela, a resistência é mínima, e o trabalho de conscientização segue constante para garantir a proteção de todos.

Parcerias

As ações do PSE também contam com o apoio de universidades locais e do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), como meio de ampliar a rede de proteção. Um dos focos atuais é a intensificação da vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos, com atividades específicas previstas para o mês de maio.

Por Ascom/SMS