SMS lança Serviço de Atendimento Psicossocial para apoiar população em sofrimento emocional

A população de Aracaju passa a contar, a partir desta segunda-feira, 22, com o Serviço de Atendimento Psicossocial (SAPS), iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que garante escuta qualificada, acolhimento e orientação em saúde mental. O atendimento é realizado de forma remota, por meio do número 0800 729 3534, opção 3, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O SAPS oferece suporte psicológico, social e emocional àqueles que vivenciam situações de sofrimento psíquico ou necessitam de informações sobre a rede de saúde mental do município. Além do atendimento espontâneo, o serviço também realiza busca ativa de usuários notificados pelo Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes (Nupeva) e promove o matriciamento com a Rede de Atenção Psicossocial (REAPS), assegurando encaminhamentos adequados às unidades de saúde, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e demais serviços.

Segundo Cristian Paula, gerente técnica do SAPS, a equipe inicial é formada por duas psicólogas e duas assistentes sociais. “Nosso objetivo é atender pessoas em sofrimento emocional, garantindo apoio imediato e, quando necessário, articulação com outros serviços. Em situações específicas, também realizamos visitas domiciliares para orientar e oferecer suporte ao usuário e sua família”, explicou.

A coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (REAPS), Lidiane Rosa, ressaltou que o novo serviço representa um avanço no cuidado em saúde mental no município. “O SAPS aproxima a rede das pessoas que mais precisam. Atuamos tanto no acolhimento imediato quanto na identificação e acompanhamento de casos de maior vulnerabilidade, como situações de crise ou tentativas de suicídio”, detalhou.

Com a implantação do SAPS, a Secretaria Municipal da Saúde amplia o acesso da população a um canal seguro de apoio, prevenção e orientação em saúde mental, fortalecendo o cuidado integral e humanizado no município de Aracaju.

Foto: André Moreira