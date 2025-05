Saúde de Aracaju promove Dia D de Vacinação contra a Influenza no próximo sábado, dia 10

Com foco na proteção da população aracajuana, especialmente dos grupos mais vulneráveis, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju realizará, no próximo sábado, 10, o Dia D de Vacinação contra a Influenza. A ação tem como principal objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de complicações causadas pelo vírus da gripe, que tende a se intensificar no período chuvoso.

A vacina estará disponível das 7h30 às 12h30 em oito Unidades de Saúde da Família (USFs), estrategicamente distribuídas pelas oito regiões da cidade:

– USF Augusto Franco (Conjunto Augusto Franco)

– USF Osvaldo Leite (Bairro Santa Maria)

– USF Dona Sinhazinha (Bairro Grageru)

– USF Manoel de Souza (Conjunto Sol Nascente)

– USF Cândida Alves (Bairro Santo Antônio)

– USF Francisco Fonseca (Bairro 18 do Forte)

– USF José Machado (Bairro Santos Dumont)

– USF Dr. José Calumby (Bairro Jardim Centenário)

A imunização protege contra os casos mais graves da gripe, prevenindo internações e salvando vidas. “A vacina é segura, eficaz e essencial para proteger crianças, idosos, gestantes e demais grupos de risco. Nossa missão é garantir que todos tenham acesso à prevenção”, destaca Larissa Ribeiro, gerente técnica do Programa de Imunização da SMS.

Desde o início da campanha, no período entre 7 de abril e 2 de maio, mais de 33 mil doses já foram aplicadas. A mobilização incluiu também as escolas municipais por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). A expectativa com o Dia D é ampliar ainda mais esse alcance, promovendo saúde e bem-estar à população.

Quem ainda não se vacinou deve procurar a unidade de saúde mais próxima. A vacina está disponível e é fundamental para proteger vidas. “O acesso está garantido, pedimos à população que não deixe de se vacinar. A gripe pode parecer simples, mas pode evoluir para quadros graves, principalmente em crianças, idosos e gestantes”, conclui Larissa.

Por Ascom/SMS