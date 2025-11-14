Saúde de Aracaju realiza I Mostra Integrada de Experiências em Educação e Pesquisa no SUS

Com o objetivo de valorizar experiências exitosas e fortalecer a Educação Permanente em Saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou nesta quinta-feira, 13, a I Mostra Integrada de Experiências em Educação e Pesquisa no SUS de Aracaju: Valorizando o SUS que dá certo. O evento aconteceu no Auditório Padre Melo, da Universidade Tiradentes (Unit), e reuniu profissionais da saúde, gestores, residentes, conselheiros, estudantes e pesquisadores.

A mostra, apoiada pela Fundação Estadual de Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde, apresentou 25 trabalhos e projetos desenvolvidos por profissionais da rede municipal de saúde, com foco na troca de saberes e na difusão de práticas que impactam positivamente o atendimento à população.

De acordo com a coordenadora do Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS), Cristiane Oliveira, a iniciativa representa um marco para a rede municipal. “Nosso maior objetivo é promover a troca de experiências entre trabalhadores, estudantes e residentes, mostrando o impacto direto dessas ações na saúde das pessoas. Hoje, falamos em integração ensino-serviço-comunidade, e é isso que buscamos fortalecer”, destacou.

A secretária municipal da saúde, Débora Leite, ressaltou a importância da atualização contínua dos profissionais diante das mudanças rápidas no campo científico. “Vivemos um tempo em que o conhecimento se renova muito rapidamente. Por isso, os serviços de saúde precisam ser espaços de aprendizado constante. Momentos como este reforçam o compromisso da gestão em garantir as melhores práticas e promover o contato entre quem pesquisa, quem ensina e quem atua na ponta”, afirmou.

Para o diretor de relações institucionais da Unit, Valter Santana, o evento reforça o papel da formação em saúde alinhada às diretrizes do SUS. “A qualificação profissional deve estar em sintonia com as estratégias do SUS, pois é a partir dessa formação que alcançamos melhorias na assistência à população. É uma honra para a Unit receber um evento que aproxima a academia dos serviços de saúde”, destacou.

A coordenadora do Núcleo Estadual de Educação Permanente em Saúde (Neeps), Jalcira Izidro, também enfatizou o trabalho conjunto entre Estado e Município. “Essa mostra é fruto de uma construção coletiva. A parceria entre o Estado, o Município e as instituições de ensino fortalece a educação permanente e consolida ações que aproximam ensino e serviço, garantindo avanços reais para o SUS”, observou.

Entre os projetos apresentados, o destaque ficou para a iniciativa do Programa IST, HIV e Aids da SMS, em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE), que promove atividades de educação sexual nas escolas públicas municipais e estaduais. A psicóloga Aline Rabelo explicou que o projeto busca proteger adolescentes por meio do conhecimento.“Falar sobre sexualidade e prevenção nas escolas é essencial para reduzir vulnerabilidades e promover o protagonismo juvenil”, afirmou.

A assessora técnica do PSE, Aline Guimarães, reforçou que o trabalho é resultado de uma integração contínua entre saúde e educação. “Desde 2011, as equipes de saúde da família atuam junto às escolas, aproximando profissionais e professores para que as ações educativas se tornem rotina. Queremos que os jovens sejam multiplicadores de conhecimento e agentes de transformação em seus territórios”, destacou.

O evento consolida a Educação Permanente em Saúde como instrumento para aprimorar a assistência, estimular a inovação nos serviços e garantir que o conhecimento produzido no dia a dia das unidades se traduza em melhor atendimento e mais qualidade de vida para a população.

