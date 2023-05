Saúde divulga balanço do Dia D de Vacinação contra a Influenza e Covid-19

Após a campanha do dia “D”, o Estado registrou um aumento de 31,53% da cobertura vacinal contra a Influenza

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou na segunda-feira, 8, o balanço do Dia “D” de Vacinação contra Influenza e a atualização da caderneta de vacina contra a Covid-19 em todos os 75 municípios sergipanos.

Na ação, foram aplicadas 55.108 doses contra a Influenza nos grupos prioritários que corresponde a crianças de 6 meses a menores de seis anos de idade ( 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade, também podem ser imunizados.

Após a campanha do dia “D”, o Estado atingiu uma média de 31,53% da cobertura vacinal que antes era de 28,05%. Além disso, Sergipe alcançou 72,64% da cobertura vacinal dos indígenas que fazem parte dos grupos prioritários.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, a mobilização apresentou um aumento na cobertura vacinal da Influenza no Estado. “A vacinação que fizemos no último sábado em todos os municípios sergipanos teve um bom resultado para que pudéssemos aumentar a cobertura vacinal. Vimos que foi uma campanha com boa adesão, mas que poderia ser ainda maior”, ressaltou Marco Aurélio.

É importante lembrar que a vacinação contra a Influenza para os grupos prioritários segue até o dia 31 de maio em todos os municípios sergipanos. “Quanto mais cedo você se vacinar, imune e protegido as pessoas vão estar. Caso a pessoa tenha tido algum sintoma respiratório é muito importante que se vacine para se proteger do vírus Influenza durante o ano todo “, salientou.

Vacinação Covid-19

Com relação a cobertura vacinal com a vacina bivalente, Sergipe registrou 27,80% conforme aponta o Vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde. Já as vacinas monovalentes, o Estado já aplicou mais de cinco milhões e setecentas mil doses.

Com informações da SES