Saúde mobiliza municípios sergipanos no ‘Dia D’ para combate ao Aedes aegypti

Com o objetivo de reforçar o combate ao Aedes aegypti, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio dos municípios sergipanos, vem realizando mobilizações educativas para controlar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. No próximo sábado, 14, será realizado o Dia “D’ de Mobilização contra a Dengue com a temática “Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora”. Em Aracaju, a abertura oficial será às 8h, na praça da igreja católica do conjunto Leite Neto, bairro Grageru.

As ações educativas visam conscientizar a população sobre a adoção de medidas para conter a proliferação do Aedes aegypti. Nesta sexta-feira, 13, o município de São Cristóvão irá realizar uma blitz educativa com a disseminação de orientações de combate ao mosquito. A ação será realizada em frente ao Sergipetec, localizado na Avenida José Conrado de Araújo, no bairro Rosa Elze.

De acordo com o gerente de endemias da SES, Sidney Sá, a mobilização é uma ação efetiva para conscientizar a população. “Estamos nos aproximando do período do verão, momento mais crítico para as arboviroses. Por isso, o Governo do Estado, junto aos municípios sergipanos, têm intensificado as ações para que a população esteja atenta a todos os cuidados, a fim de evitarmos a proliferação do Aedes aegypti”, salientou.

Mobilização nos municípios

Alguns municípios sergipanos, a exemplo de Estância, Brejo Grande, Santana do São Francisco e Pedra Mole, já realizaram ações educativas junto à população com foco no combate ao Aedes.

Em Estância, os alunos do jardim de infância participaram de atividades lúdicas, teatro de palitoches, danças, brincadeiras. Já em Santana de São Francisco e Brejo Grande, foram feitas palestras com teor informativo nos colégios municipais. E em Pedra Mole, os agentes comunitários de endemias e de saúde, e a coordenação de vigilância em saúde, fizeram panfletagem em feira livre e principais ruas do município.

Cenário epidemiológico

O cenário epidemiológico em Sergipe, no período de janeiro até 7 de dezembro de 2024, registrou 1.803 casos confirmados de dengue, 446 de chikungunya e 20 de zika vírus.

É muito importante que a população esteja atenta aos cuidados, principalmente com a chegada do verão que se aproxima, e que continue adotando as medidas essenciais. Algumas delas são a retirada do lixo acumulado nos quintais das residências; fazer a limpeza das calhas dos telhados; e verificação dos recipientes com água que possam servir de criadouros para o controle eficaz contra o mosquito Aedes aegypti.

