Saúde realiza corrida para conscientização à doação de órgãos e tecidos neste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes, realiza neste sábado, 23, às 16h, a III Corrida para conscientização da doação de órgãos e tecidos em Sergipe. A iniciativa visa aumentar a conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, destacando seu papel vital na salvaguarda de vidas.

Será uma corrida de revezamento, com saída a partir da Praça do Mini Golfe, na avenida Ivo do Prado, e contará com 500 participantes. Os atletas inscritos na dupla farão um percurso de 5km/cada pela Av. Ivo do Prado, com retorno no Mercado Municipal. Já os atletas inscritos na modalidade de quarteto farão um percurso de 2.5km/cada, com retorno na Ponte do Imperador.

A corrida é parte de uma mobilização nacional promovida pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) e tem como público-alvo toda a população. O evento não apenas promove a prática esportiva e a saúde, mas também oferece informações sobre como se tornar um doador, tirando dúvidas sobre a doação de órgãos.

Além da corrida, haverá atividades educativas, distribuição de materiais informativos e depoimentos de pessoas que foram beneficiadas por transplantes, proporcionando um espaço para troca de experiências e fortalecimento da comunidade em torno do tema.

A entrega dos Kits aos inscritos será no dia e local do evento, das 13h até às 15h. Lembrando que além da inscrição é necessário levar 2kg de leite (quarteto) e 1kg de leite (dupla) para realizar a retirada do kit. Os leites serão doados posteriormente ao Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição.

Foto ascom SES