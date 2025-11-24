Saúde realiza XII Fórum de Perinatologia e fortalece cuidados materno-infantis

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promove, nesta terça-feira, 25, o XII Fórum de Perinatologia de Aracaju, com o tema “Rede que Cuida: Estratégias de Qualificação da Linha de Cuidado Materno-Infantil”. O encontro acontece na Universidade Tiradentes (Unit), no Auditório Padre Melo, e reúne profissionais da Rede de Atenção Primária do município para ampliar competências, atualizar práticas e fortalecer estratégias que impactam diretamente a saúde de gestantes, bebês e famílias.

A programação conta com especialistas da área materno-infantil, representantes da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), Ministério Público do Trabalho (MPT), Sociedade de Pediatria, Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Conselho Regional de Medicina (CRM) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de mestres e doutores convidados.

De acordo com a médica pediatra e responsável técnica da linha de cuidado da Saúde da Criança e Adolescente da SMS, Danielle Moisés, temas como pré-natal, aleitamento materno e parto seguro são estratégicos para qualificar a assistência. “São conteúdos fundamentais na discussão do cuidado da gestante e do bebê. São informações importantes para quem atua na atenção básica”, afirma.

A coordenadora do Centro de Educação Permanente em Saúde (CEPS), Cristiane Oliveira, destaca que a formação permanente dos profissionais contribui para avanços diretos nos indicadores de saúde. “O objetivo é qualificar a atenção perinatal e fortalecer estratégias locais para a redução da mortalidade infantil e materna. Um profissional bem capacitado está mais preparado para enfrentar determinantes sociais e locais que influenciam esses desfechos”, explica.

As inscrições são gratuitas e todos os participantes receberão certificado ao final do evento.

Programação científica

8h: Credenciamento e acolhimento musical

8h30: Mesa de Abertura Institucional

9h: Conferência Magna de Abertura

Tema: Determinantes sociais e clínicos da mortalidade infantil: como transformar dados em ação

Palestrante: Dra. Aline Siqueira

9h45: Intervalo e coffee break

10h: Painel 1: Pré-natal de qualidade: da escuta ao risco

Enf. Cristiani Ludmila – Rastreamento e manejo do alto risco na APS

Dra. Mayara Licia – Pré-natal da adolescência: acolher e não punir

Psic. Lúcia Roberta – Saúde mental perinatal e impacto na mortalidade

11h15: Mesa Redonda: Articulação entre maternidades e APS

Enf. Monique Daniela – Experiência local com continuidade do cuidado

12h: Intervalo para Almoço

13h30: Palestra: Entre o silêncio e o cuidado: caminhos para o acolhimento da perda gestacional e neonatal

Palestrante: Psic. Magno Júnior Guedes dos Santos Reis

14h30: Painel 2: Aleitamento materno como política de vida

Enf. Amanda Andrade – Apoio em diferentes pontos da rede

Enf. Sandra Rafaela Lapa – Cultura familiar e manutenção do aleitamento

Dra. Danielle Moisés – Lactação em condições especiais de saúde

15h45: Palestra de Encerramento

Tema: Parto seguro, nascimento respeitado: um pacto pela primeira hora de vida

Palestrante: Dra. Manuela Souza Santana

16h30: Encerramento

A iniciativa busca aprimorar práticas que impactam diretamente a segurança da gestação, a redução da mortalidade infantil e o acesso das famílias aracajuanas a uma atenção perinatal mais resolutiva e humanizada.

Foto: Ascom/SMS