Saúde recebe 34 novos profissionais do Mais Médicos para integrar rede primária

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) reuniu nesta quinta-feira, 28, um total de 34 profissionais do Programa Mais Médicos que irão atuar na rede primária de 22 municípios sergipanos. No encontro, foram abordadas algumas orientações sobre direitos e deveres dos profissionais pela Comissão Estadual do Programa – formada pela Superintendência do Ministério da Saúde em Sergipe, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE) e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

De acordo com a referência técnica do Programa Mais Médicos, Elisa Virgínia Leite, o momento também serviu para abordar alterações no programa. “Neste momento, estamos recebendo o 38º ciclo de profissionais que chegaram nos municípios e o 40º ciclo de profissionais que já estavam nas cidades e que foram recontratados. Além disso, explicamos algumas alterações que o programa sofreu para que os médicos possam sanar suas dúvidas”, explicou.

Acolhimento

O evento apresentou temáticas como responsabilidades, direito e deveres frente ao programa e o papel da supervisão acadêmica. O médico Rafael Santos Silva é um dos profissionais que integram o Mais Médicos, e exaltou a iniciativa.

“É muito importante entender como o programa funciona e as necessidades de cada município de acordo com sua realidade. Então, acho que essa ideia de haver um acolhimento é muito importante, para compreender o fluxo”, disse ele.

