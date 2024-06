Saúde reforça alerta para a importância da prevenção contra o diabetes

A fim de conscientizar a população no Dia Nacional do Diabetes, celebrado nesta quarta-feira, 26, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) chama atenção para a importância da prevenção e os cuidados necessários contra a doença, considerada um distúrbio silencioso de caráter metabólico, resultante das altas taxas de açúcar no sangue, decorrente da deficiência na produção de insulina.

De acordo com a referência técnica em Prevenção de Diabetes da SES, Aislayne Rodrigues, a Secretaria desenvolve estratégias junto aos municípios para a promoção e prevenção da doença. “Programas de educação em saúde são ferramentas fundamentais para conscientizar a população sobre a prevenção e manejo do diabetes. Além da capacitação dos profissionais para o acompanhamento e monitoramento contínuo da doença”, explicou.

Entre os fatores de risco do Diabetes Mellitus tipo II, está a idade maior que 45 anos, sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, síndrome dos ovários policísticos (SOP), pré-diabete, diabete gestacional prévia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau e apneia obstrutiva do sono (AOS).

Cuidados

A prevenção se inicia com o acompanhamento de rotina na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. “Outras orientações essenciais para a população é a redução do consumo de carboidratos, a exemplo da farinha de mandioca, que pode aumentar substancialmente o índice glicêmico. Além disso, é imprescindível a inclusão de atividades físicas na rotina, aumento da ingestão de água e a substituição de biscoitos, pães, embutidos, enlatados e refrigerantes por frutas e verduras são medidas essenciais”, salientou Aislayne.

No que se refere às crianças, é fundamental incentivar a importância de hábitos saudáveis, reduzindo o risco de diabetes tipo II na infância, com a implementação de uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras para a prevenção e controle do diabetes.

É importante reforçar que o Diabetes Mellitus pode se manifestar de diversas formas e tipos diferentes. Entre os sintomas mais comuns estão a sede constante, perda de peso, fraqueza e fadiga. Em caso de aparecimento destes sinais, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para o acompanhamento.

Gestantes

O diabetes gestacional é uma alteração metabólica mais recorrente na gestação e comumente resolvido após o parto. Para uma gestação saudável e segura é necessário o autocuidado por parte da paciente, seguindo um plano alimentar, que visa controlar os níveis de glicose por meio da seleção cuidadosa de alimentos e controle de porções e a prática regular de atividade física moderada, sempre com supervisão médica, também é recomendada para melhorar a sensibilidade à insulina e o controle metabólico.