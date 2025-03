Saúde reforça combate à tuberculose com avaliação de indicadores e capacitação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP-SE), promoveu na última quarta-feira, 19, um encontro para avaliar os indicadores da tuberculose e aprimorar os sistemas utilizados no enfrentamento da doença. A iniciativa teve como foco a capacitação dos profissionais da saúde, reforçando a importância do monitoramento dos tratamentos e das estratégias para conter o avanço dos casos.

A ação permitiu revisar métodos aplicados nos últimos períodos e orientar os gestores municipais sobre o incentivo financeiro disponibilizado pelo Ministério da Saúde. “Anualmente, avaliamos os indicadores da tuberculose e discutimos os resultados alcançados. Além disso, o Ministério da Saúde tem repassado recursos para o combate à tuberculose, HIV, sífilis e hepatites, e estamos orientando os coordenadores municipais sobre os critérios para a distribuição desses recursos”, explicou a responsável técnica pelo Programa de Controle da Tuberculose da SES, Heide Mesquita.

Segundo Heide, os investimentos são alocados conforme a carga populacional de cada município, sendo essencial estimular ações concretas para alcançar os indicadores estabelecidos. “Nosso objetivo é impulsionar estratégias eficazes para o controle da tuberculose e fortalecer o enfrentamento da doença em todo o estado”, acrescentou.

Capacitação fortalece combate à tuberculose

A enfermeira Joyce Barreto, especialista no tratamento da tuberculose, ressaltou a importância do monitoramento dos indicadores para a eficácia das ações. “Conhecer e avaliar esses indicadores é essencial para um tratamento eficaz, especialmente diante do aumento dos casos. Eles nos ajudam a identificar falhas e a definir estratégias. Ter essas reuniões nos orienta sobre o passo a passo de todo o processo”, afirmou.

Já a enfermeira e gerente de Vigilância em Saúde da Barra dos Coqueiros, Silvânia Carla Uanus, destacou o impacto da capacitação contínua na qualificação dos profissionais. “É fundamental que os coordenadores, principalmente os que estão ingressando agora na área, compreendam como tratar os casos, realizar buscas e traçar estratégias para reduzir a incidência da tuberculose. Esses encontros nos capacitam, atualizam informações e nos preparam para multiplicar esses conhecimentos nos municípios”, enfatizou.

Foto: Nucom Funesa