Saúde reforça importância das vacinas no Dia Nacional de Imunização

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebra nesta quinta-feira, 17, o Dia Nacional da Imunização. Manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções, além de ser uma atitude que faz bem à saúde coletiva.

As vacinas estimulam a produção de anticorpos, o que garante imunidade e proteção contra a agressão dos vírus e bactérias ao organismo. Em razão da adesão dos imunizantes no passado, muitas doenças foram erradicadas, e por isso é tão importante manter a atualização da caderneta vacinal. O Brasil como um todo vem enfrentando um grande desafio: manter a cobertura vacinal em alta.

“O Brasil é o país com o maior programa de imunização do mundo, onde é oferecido pelo SUS um calendário imenso de vacinação. Mas para que o programa funcione é preciso que os pais levem seus filhos à Unidade de Saúde e sigam corretamente o calendário de vacina, para diminuir as doenças imunopreveníveis. A paralisia infantil é um exemplo da eficácia da imunização. Sabemos que essa doença existe no mundo, mas no nosso país ela já não tem casos há muito tempo”, explicou a gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles.

Cobertura em Sergipe

A cobertura vacinal de alguns imunizantes infantis em Sergipe mostra indicadores positivos, batendo metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e colocando o estado em boa avaliação nacionalmente.

A proporção de cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano para a 3ª dose de Poliomielite foi de 86,13%, tendo como meta 82%; já a cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano para a 3ª dose da Pentavalente foi de 86,26%, enquanto a meta era 82%.

Além dessas, a proporção de cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano para a 2ª dose de Pneumocócica 10 valente chegou a 86,23%, enquanto a meta estabelecida pelo PNI é de 84%; e a cobertura vacinal em crianças de 1 ano para a 1ª dose de Tríplice Viral chegou a 94,98%, tendo como meta 85%.

Acesso

É importante lembrar que o SUS, por meio do PNI, garante acesso gratuito às vacinas que protegem contra mais de 40 doenças. Devido a essa estratégia, doenças infecciosas foram erradicadas no território nacional, como a varíola.

Vacinas como a BCG, Sarampo, Rubéola, Tétano, Difteria, Coqueluche, HPV e muitas outras presentes no Programa de Imunização, estão disponíveis durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).