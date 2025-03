Saúde: Telemedicina amplia acesso a consultas em Aracaju com 20 especialidades médicas

Serviço é disponibilizado nas 45 unidades e atende desde demandas comuns até casos mais específicos

A telemedicina tem transformado o atendimento médico em Aracaju, garantindo mais acessibilidade e eficiência para a população. Com 20 especialidades médicas disponíveis e mil consultas mensais, o serviço oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), permite que pacientes sejam atendidos gratuitamente e sem precisar se deslocar para centros de especialidade distantes.

Firmado com a empresa TopMed, referência na área, o serviço tem se consolidado como uma solução prática e eficiente. Para acessar, é simples, basta procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima, obter o encaminhamento do clínico geral e registrar a solicitação na recepção. O agendamento é realizado pela empresa responsável, que entra em contato diretamente com o paciente para definir a melhor data e horário.

O serviço de telemedicina é disponibilizado nas 45 unidades e está em processo de ampliação para melhorar o fluxo de atendimentos no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR). Além disso, a assistência é ofertada nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) Vida, Primavera e Liberdade.

Segundo a gerente técnica da telemedicina na Atenção Primária, Vanessa Duarte, as consultas acontecem em salas equipadas dentro da USF, onde o paciente tem um ambiente adequado para conversar com o médico por vídeo. “A consulta funciona exatamente como uma presencial. O médico tem acesso ao áudio e ao vídeo do paciente, além dos exames que ele levar no dia, que serão escaneados e disponibilizados no sistema”, explicou.

Através do serviço, a população tem acesso a consultas com especialistas de diversas áreas da medicina, incluindo: Médico Psiquiatra adulto, Endocrinologista, Reumatologista, Neurologista Pediátrico, Neurologista, Urologista, Gastroenterologista, Nefrologista Adulto, Nefrologista Pediátrica, Angiologista, Cardiologista, Pneumologista, Mastologista, Geriatra, Hematologista, Hepatologista, Ginecologista, Pediatra, Hebiatra e, em breve, Psicólogo.

Com essa variedade, a telemedicina atende desde demandas comuns até casos mais específicos, garantindo suporte adequado à população. Pacientes com doenças crônicas também podem ser acompanhados regularmente. “Se o médico considerar necessário, ele pode encaminhar o paciente para retornos periódicos”, salienta Vanessa.

Ela também destaca que o serviço tem contribuído para reduzir filas e ampliar a oferta de consultas. Além disso, a SMS já esta nas tratativas de ampliação da assistência para incluir atendimento psicológico, uma demanda crescente na cidade. “Sabemos que há uma demanda significativa na área de saúde mental, então conseguimos incluir psicólogos no atendimento. Isso ajuda a reduzir as filas e garantir um suporte mais completo para os pacientes”, ressaltou a gente técnica.

Adesão

De acordo com Vanessa, o serviço tem sido bem aceito pela população. Desde sua implementação, a telemedicina vem mostrando resultados expressivos onde 91% dos pacientes que, concluíram a consulta, consideram que o atendimento é resolutivo. E ainda, 90% dos usuários avaliam positivamente a plataforma.

“A gente sabe que é uma novidade, principalmente no período pós-pandemia, mas a adesão tem sido muito positiva. O paciente não precisa mais se deslocar para um centro de especialidade distante, ele tem esse atendimento próximo de casa, na própria USF”, pontuou.

