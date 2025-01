Secretaria da Educação da Aracaju reúne diretores e gestores para ações de 2025

A secretária da Educação da Aracaju, Edna Amorim, se reuniu nesta quarta-feira, dia 8, na Biblioteca Pública Epiphânio Dória, com diretores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais, com o objetivo de dar boas-vindas aos profissionais, apresentar os novos gestores da pasta e falar das primeiras diretrizes de trabalho.

“Neste primeiro encontro entre a secretaria, gestores e coordenadores da educação, tivemos como objetivo acolher e apresentar a nossa proposta de educação para melhorar os índices educacionais. Este momento é para recepcionar e conhecer cada um, dizendo que podem contar conosco, pois a Secretaria de Educação Municipal de Aracaju (Semed) está de portas abertas para ajudar, e que podemos fazer um trabalho em parceria de mãos dadas”, disse a secretária de Educação, Edna Amorim.

Representando a prefeita Emília Corrêa, a consultora extraordinária da Prefeitura, Alana Vasconcelos, destacou a importância do evento. “Estamos apresentando uma nova gestão, e o primeiro passo para que tenhamos uma educação de qualidade, respeito e transparência é justamente fazer esse alinhamento com os gestores das escolas. Valorizando os gestores, a prefeita Emília Corrêa e a secretária Edna Amorim estão promovendo qualidade educacional, colocando-se à disposição, pois, quando falamos de educação, falamos de uma construção coletiva”, disse Vasconcelos.

O encontro contou com uma palestra da professora Mirian Leite, que falou sobre gestão das emoções. “Na neurociência, trabalhamos pensamento, sentimento e ações. Tudo começa com o pensamento. Se você quer resultados novos, precisa de atitudes novas. Estamos em um ano novo e em uma nova gestão, então nada mais coerente do que ter atitudes novas”, disse a professora.

Na reunião, houve apresentações de música e poesia dos alunos da rede municipal de ensino, que fazem parte dos projetos da Coordenadoria de Arte (Coart) da Secretaria de Educação. “A nova Aracaju pretende mostrar a cultura das escolas: se o nosso aluno canta ou dança, se os estudantes têm um coral ou um grupo de violino, essa arte precisa ser vista, por isso vamos mapear todos esses talentos, apoiar e difundir os projetos que já existem e ampliá-los”, afirmou o coordenador da Coart, Alessandro Félix.

A diretora da Emef Dom José Vicente Távora, Sílvia Falcão, considerou a reunião muito produtiva. “Fomos bem acolhidas pela nova gestão de Aracaju, e a expectativa é que tenhamos um 2025 de muito trabalho”, concluiu.

Texto e foto ascom Secretaria da Educação de Aracaju