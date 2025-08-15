Secretaria da Educação de Aracaju intensifica preparação para as provas do Saeb e Saese

O compromisso com a qualidade do ensino é uma prioridade para a Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed), o trabalho realizado nas escolas da rede pública desde o início do ano letivo comprova o empenho dedicado à aprendizagem dos alunos. A preparação para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Sease) segue firme em todas as unidades escolares de Ensino Fundamental da capital.

A partir dessas provas aplicadas no fim do ano, uma de abrangência nacional e a outra de alcance estadual, são calculados os índices usados para monitorar e melhorar o grau de aprendizagem dos estudantes do 1º ao 9º ano. Em 2024, Aracaju conquistou resultados expressivos nos dois indicadores. Neste ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Semed, intensificou ações para alcançar patamares ainda melhores.

Em julho, a prefeita Emília Corrêa editou o Decreto nº 8.229, instituindo a Política Municipal de Alfabetização de Aracaju, a chamada Alfabetiza Mais. A medida traz uma série de diretrizes educacionais voltadas ao aprimoramento do ensino e desenvolvimento da aprendizagem na idade certa. Elas já estão sendo implementadas nas unidades da rede pelo Departamento de Educação Básica (DEB), com o apoio da Coordenadoria de Ensino Fundamental (Coef).

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sérgio Francisco da Silva, no bairro Lamarão, professores e alunos vivem esse clima de preparação para o Saeb e Saese. Segundo a diretora da unidade, Tanielly Farias, diversas atividades são realizadas com o intuito de melhorar o rendimento nessas avaliações. Por lá, acontecem revisões de Português e Matemática todas as sextas-feiras. Eventos como a Olimpíada de Alfabetização, os aulões, que ocorrem aos sábados, e a capacitação de professores também são aliados pedagógicos no planejamento.

A chegada do novo material didático, o Alfabetiza+, representa uma importante estratégia para alcançar as metas estabelecidas. Para a diretora, trata-se de um suporte técnico para os professores conseguirem ampliar o nível de conhecimento dos alunos. “Esse novo material estruturado tem um papel significativo. Ele dialoga bem com as necessidades, com as habilidades que precisam ser consolidadas do 1º ao 5º ano. É bom e lúdico, atende a expectativa do professor e do estudante”, avaliou Tanielly Farias.

O professor do 5º ano da EMEF Sérgio Francisco, Fransimar Cruz, cita mais artifícios pedagógicos explorados com base na nova política do Município. Ele destaca o papel dos recursos tecnológicos, bastante empregados por meio das lousas digitais, e a realização de simulados, com o intuito de identificar as principais dificuldades dos alunos e trabalhar em cima delas.

Somado a isso, a escola conta também com professores especialistas em Português e Matemática, para ensinar às crianças os assuntos nos quais elas possuem mais dificuldades. “Com a junção de tudo isso, vamos introduzindo o aluno nesse meio de resolução de questões e mostrando o conteúdo de uma forma diversificada”, explicou o professor.

Fransimar Cruz também ressaltou a importância de transmitir todo esse conteúdo de forma humanizada. Com essa metodologia aplicada, focada na aprendizagem e no acolhimento, os próprios alunos relatam o quanto têm evoluído durante a preparação para os exames. “A gente já aprendeu sobre fração, fábulas, contos, centena de milhar. A gente está muito ansioso para que chegue o Saebe e o Saese”, disse o aluno Kayo Gabriel da Silva, do 5º ano da Escola Sérgio Francisco.

A aluna Andressa Hadassa Tavares também tem gostado da maneira como os assuntos são passados. Ela conta que está se superando e melhorando cada vez mais para fazer as avaliações do Saeb e Saese. “Me fez aprender muito. Quando eu fiz as provas (simulados e avaliações), fui estudando e aprendendo mais sobre Matemática, Português e Ciências”, concluiu.

Foto: Mylena Santos / Ascom Semed