Secretária da Educação de Aracaju se reúne com Sindipema e ouve demandas da categoria

A Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Educação, liderada pela secretária Edna Amorim, acompanhada de técnicos e funcionários da pasta, recebeu, na manhã desta terça-feira, 21, representantes do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) com o objetivo de estabelecer uma relação respeitosa e de diálogo para ouvir as demandas da educação na capital sergipana.

Durante o encontro, foram discutidos temas como o cadastro reserva de alunos, matrículas, vagas em creches, piso salarial dos professores, climatização e arborização nas escolas. Tanto o Sindipema quanto a secretária Edna Amorim concordaram sobre a necessidade de arborização das escolas da rede municipal proporcionando locais mais frescos para e lugares para projetos pedagógicos na área do meio ambiente.

O presidente do Sindipema, Obanshe Severo Dacelino, desejou sorte à nova gestão “Este é o nosso primeiro contato com a gestão da atual prefeita, Emília Corrêa, com quem conversamos durante a campanha e que se mostrou disposta a resolver os problemas enfrentados na educação. Agora, conversamos com a secretária e esperamos concretizar tudo o que foi discutido. Temos muitos problemas na educação e acreditamos que avançaremos na resolução deles, melhorando o ensino no nosso município”, declarou o presidente do Sindipema.

A secretária Edna Amorim avaliou o encontro como positivo. “Foi uma boa conversa para que possamos manter um bom relacionamento em prol de todos os professores e alunos. O Sindipema apresentou suas demandas e, à medida do possível, vamos resolvê-las”, afirmou. A secretária fez questão que todos os diretores participassem da reunião com informações de cada setor.

