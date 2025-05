SES promove Passeio Ciclístico para conscientizar sobre segurança no trânsito

Em referência à campanha ‘Maio Amarelo’, com o tema ‘Desacelere. Seu Bem Maior é a Vida’ mais de 300 pessoas se uniram no Passeio Ciclístico deste domingo, 25, para promover um trânsito mais seguro. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e do Núcleo de Vigilância de Violências e Acidentes (Nuviva), com a missão de sensibilizar ciclistas, motoristas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis para salvar vidas.

O ‘Maio Amarelo’ é o mês decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para conscientizar a população em relação ao grande número de incidentes causados no trânsito. A campanha acontece desde 2011 e tem como objetivo, além de chamar a atenção, orientar os motoristas aos cuidados e regras que devem ser seguidas no trânsito, diminuindo o índice de incidentes e mortalidades.

Para o diretor da Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio, o passeio ciclístico desempenha um papel fundamental na mobilização da sociedade, especialmente entre os ciclistas, grupo mais afetado. “É crucial dar visibilidade a esse problema, pois os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no nosso país, afetando especialmente a população jovem. A mobilização é essencial e vai além de um simples evento. Ela envolve a colaboração da SES e de outros órgãos de trânsito e segurança, trabalhando de forma articulada por um trânsito mais seguro para todos”, destacou.

Além da conscientização sobre a segurança no trânsito, o evento contou com uma ação social que arrecadou alimentos para comunidades vulneráveis locais. Os ciclistas que participaram levaram um quilo de alimento não perecível, a serem destinados à Central Única das Favelas (Cufa), que desempenha um papel fundamental de inclusão.

A presidente da Cufa, Verônica Paiva, ressaltou lembrou que este é o terceiro ano consecutivo da parceria entre a instituição e a SES. “A iniciativa é fundamental para fortalecer a segurança alimentar, especialmente unida ao esporte. Além disso, o evento transmite uma mensagem crucial sobre o cuidado com ciclistas e pedestres no trânsito. Os índices de acidentes e mortes são alarmantes, e a prevenção é essencial. Combinando solidariedade e conscientização, a corrente se torna ainda mais poderosa”, pontuou.

Participação da população

Maria Selma, 59 anos, é ciclista há sete. Ela participou do passeio e ressaltou os benefícios do esporte em sua vida. “Pedalo por esporte e pela minha saúde. Comecei a pedalar na praça e percebi que o ciclismo era muito melhor para mim. Hoje estou retornando após uma cirurgia recente, e é maravilhoso estar de volta, sentindo a natureza e cuidando do coração”, exaltou.

Já a instrutora de autoescola Dayane de Andrade, 31, pontuou que a ação da SES em promover a conscientização da população é extremamente importante. “Os acidentes, especialmente envolvendo ciclistas, estão crescendo cada vez mais. Muitos motoristas e até mesmo motociclistas não respeitam o espaço seguro de um metro e meio em relação aos ciclistas. Essa conscientização pode realmente fazer a diferença”, comentou.

O aposentado Genaldo Mota, 70, também aprovou a ação do Passeio Ciclístico. “Participo de todos os passeios que consigo. Pedalo sempre, buscando saúde e aproveitando a natureza. Corro todos os dias há 28 anos e pedalo nos sábados e domingos, mantendo essa rotina. Para mim, os passeios representam a paz no trânsito e o respeito entre todos, com harmonia nas ruas”.

Parcerias e colaborações

A SES contou com a parceria de diversões órgãos para a realização do passeio ciclístico: Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran/SE) e de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e Fundação Estadual da Saúde (Funesa).

Também houve a colaboração da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

Foto: Mário Sousa/SES