Secretaria de Estado da Educação dialoga com pais e mães da Educação Especial

Novo edital de PSS para novas contratações de Apoio I e II será publicado nos próximos dias

Para reforçar o diálogo com a comunidade escolar, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por intermédio da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), recebeu na tarde desta segunda-feira, 27, mães e pais dos alunos do Colégio Estadual Senador Leite Neto para ouvir as demandas relacionadas à educação inclusiva e ao fortalecimento das políticas públicas direcionados para os alunos com deficiência.

A diretora do DEA, Gilvania Guimarães, destacou que a principal pauta discutida foi a preocupação dos pais com a renovação do contrato dos profissionais de Apoio I e II para a instituição. “Informamos que alguns contratos vencerão no final do mês de junho e outros em setembro. A Seduc tranquiliza pais e mães que o edital do novo Processo Seletivo Simplificado [PSS] para a nova contratação será publicado no Diário Oficial nos próximos dias para o imediato lançamento do site da Seduc para inscrições”, garante.

De acordo com dados do Departamento de Recursos Humanos da Seduc, atualmente a rede estadual conta com 301 servidores como Apoio I e 524 profissionais como Apoio II. Além disso, são 131 salas de recursos multifuncionais na rede. No Colégio Estadual Senador Leite Neto, por exemplo, trabalham 15 profissionais Apoio Escolar.

Os profissionais de Apoio I e II prestam atendimento aos estudantes da Educação Especial, no entanto, exercem funções diferentes. O Apoio I acompanha o estudante em ações rotineiras: fisiológicas, higiene e afetivas. Já o Apoio II atua nas ações pedagógicas, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

“Quando está próximo o período de encerramento dos contratos, o Governo de Sergipe garante o lançamento de novos editais de seleção dos profissionais de Apoio I e II, substituindo automaticamente todos os contratos em processo de término justamente para que os alunos não fiquem desassistidos”, complementa Gilvânia.

A reunião foi motivada pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e de associações de pais e mães. “Avalio a reunião com duas vertentes: a importância de ouvir as mães e todas as demandas por elas apresentadas e reforçar que o Estado se fez presente, através das diretorias educacionais, por livre e espontânea vontade para dialogar. E, agora, a gente aguarda a efetividade das soluções apresentadas”, afirmou o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com deficiência, Luiz Antônio.

