Secretaria de Saúde de Aracaju se reúne com comissão do Conselho Municipal de Saúde

Diálogo foi marcado por colaboração e alinhamento de ações voltadas ao bem-estar de colaboradores e usuários do SUS

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) deu um importante passo para fortalecer a gestão democrática e participativa na saúde pública. Na manhã desta segunda-feira, 6, a secretária municipal de Saúde, Débora Leite, recebeu membros do Conselho Local da Saúde para discutir um conjunto de 33 propostas que visam aprimorar as políticas do setor no município.

Durante o encontro, a presidente do Conselho Local de Saúde da UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), Iraci Rodrigues, apresentou um rol de propostas e demandas populares. “O fato de a secretária parar e ouvir, proposta por proposta, já mostra o nível de comprometimento com a saúde em Aracaju. A consonância entre as demandas que trouxemos – discutidas com quase 40 conselheiros – e os planos da nova gestão é extremamente positiva”, afirmou.

A secretária Débora Leite ressalta a importância da participação popular na construção das políticas de saúde. “Muitas das propostas estão alinhadas ao nosso planejamento, incluindo ações já previstas nos nossos primeiros 100 dias de gestão. Queremos fortalecer essa agenda permanente com os conselhos para avançarmos juntos”, destacou. A gestora ainda reforçou a importância da transparência: “Atenderemos à solicitação de publicização dos indicadores, para que todos acompanhem e colaborem no avanço da saúde pública”.

Outro ponto de destaque foi levantado por Lenilson Xavier, conselheiro da UBS Anália Pina de Assis (Conjunto Almirante Tamandaré). Ele sublinhou a necessidade de ações voltadas aos trabalhadores da saúde, especialmente em relação à saúde mental, aposentadoria e prevenção. “Precisamos criar políticas que cuidem de quem cuida da população. Essa sensibilidade da nova gestão em nos receber já demonstra um avanço significativo”, avaliou.

A reunião, marcada por diálogo e sinergia, reafirma o compromisso da gestão liderada pela prefeita Emília Corrêa em fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e promover a interação constante com a sociedade e seus representantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a transparência, bem como a escuta ativa, serão prioridades na construção de estratégias e tomada de decisões.

Por Lucivânia Pereira/ Ascom SMS