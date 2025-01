Secretaria do Turismo discute realização de etapa do Brazil Cup de Motonáutica em Sergipe

A infraestrutura costeira e as belezas naturais foram atrativos definitivos para que Aracaju seja cotada como sede de uma das etapas do Brazil Cup de Motonáutica. O evento é uma das principais competições de esportes aquáticos do país, com potencial de atrair muitos turistas para a capital sergipana. O convite foi feito ao Governo de Sergipe durante reunião nesta quinta-feira, 9, na Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

A secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, recebeu os organizadores do Brazil Cup, Gilberto Camilo e Wanderley Valdance, que apresentaram o evento e solicitaram apoio logístico da pasta para a realização do campeonato. Entre os argumentos, eles destacaram que Sergipe apresenta cenários deslumbrantes e condições técnicas adequadas para sediar a etapa.

Daniela Mesquita destacou que a realização da competição em Sergipe será inédita e poderá consolidar o estado como destino estratégico para essa modalidade de esporte aquático no Brasil. Em 2023, Sergipe já havia sediado a nona edição do Rally dos Mares 2023, primeiro evento com jet ski em mar aberto do mundo, e que teve o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Setur. “A possibilidade de sediarmos uma etapa do Brazil Cup de Motonáutica, além de promover o nosso turismo, sem dúvida, colocará Sergipe em destaque nos cenários nacional e internacional. Afinal, trata-se de um grande evento”, considerou a secretária-executiva da Setur.

De acordo com Gilberto Camilo, a inclusão de Sergipe no calendário do evento, além de fortalecer o turismo esportivo ao atrair competidores, equipes técnicas e turistas de várias partes do Brasil e do exterior, também vai impactar na economia local, impulsionando segmentos como hotelaria, lazer, bares e restaurantes. “A nossa intenção é que esta, que é a segunda etapa do evento, aconteça entre os dias 14 e 17 de março, dentro da programação do aniversário de 154 anos da capital Aracaju”, expressou.

Também participaram da reunião o coordenador de Marketing e Comunicação da Setur, Allan Alberto Oliveira; o diretor de Captação de Eventos da Setur, Hugo Julião; e o comunicador Fred Ferreira, responsável pela etapa do campeonato em Aracaju.

Brazil Cup de Motonáutica

O Brazil Cup de Motonáutica é uma das maiores competições de esportes aquáticos do país, que reúne pilotos de alto desempenho em provas realizadas em rios, lagos e costas marítimas. Trata-se de um evento que atrai grande público, promove o turismo esportivo, movimenta a economia das cidades-sede, além de destacar as belezas naturais destas regiões.

A abertura do circuito 2024-2025 iniciou em Iguaba Grande (RJ). A segunda etapa pode acontecer em Aracaju; a terceira, em Guarujá (SP); a quarta em Capitólio (MG); e a final sempre acontece no feriado de Corpus Christi, em Boa Esperança (MG), que foi sede da primeira edição do evento há 28 anos.

A premiação é pontuada a cada etapa do circuito até a final, onde haverá a classificação para o mundial, realizado entre o final de setembro e início de outubro de 2025, em Lake Havasu, no Arizona, Estados Unidos.

Foto: Vander Alves/Setur