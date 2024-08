Sedetec apoia políticas de incentivo à pesquisa aos estudantes da rede estadual

O futuro científico e tecnológico de Sergipe passa pela valorização e apoio aos estudantes de hoje. Com essa premissa, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) investe em novas vocações e talentos acadêmicos, incentivando políticas de impacto nas escolas públicas estaduais. Neste 11 de agosto, data que celebra o Dia do Estudante, a Sedetec destaca ações que têm transformado a vida de alunos em todo o estado e direcionando os rumos da educação sergipana.

Por meio de editais, o Sistema Sedetec se faz presente em todo o território sergipano com ações de suporte à pesquisa científica. Exemplo é o edital Nº 22/2023 – Programa de Apoio à Realização de Feiras de Ciências na Rede Pública Estadual de Educação. A iniciativa é uma parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), unidade vinculada à Sedetec, e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

Os editais da Fapitec/SE viabilizam a realização de eventos como a Feira de Conhecimento e Arte (Feconart), em Canindé de São Francisco. Sediado no Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, o evento chegará à sua terceira edição entre os dias 13 e 16 de agosto.

O estudante Francisco Patriota, que tem 16 anos e é aluno do Dom Juvêncio, foi primeiro lugar na categoria Ciências Agrárias na Feconart de 2023. O projeto apresentado no evento foi levado à Febrace, maior feira de engenharia do país, e contemplado com o primeiro lugar na categoria Engenharia. Na Campus Party, maior evento de tecnologia disruptiva do mundo, o projeto ficou em segundo lugar. Para Francisco, o reconhecimento internacional conquistado é fruto do incentivo do Governo de Sergipe.

“Estamos com grande expectativa para este ano, porque a Feconart virou referência. Participar é um privilégio, porque podemos mostrar a riqueza do sertão, a ciência, o nosso trabalho, e sermos valorizados. Nosso projeto surgiu quando vimos que no alto sertão temos um grande desperdício de recursos hídricos e energéticos, unido ao fato de que a agricultura nos próximos anos terá que se expandir cerca de 50% para superar o déficit alimentar. Diante disso, desenvolvemos uma inteligência artificial chamada Agrosapiens, que utiliza agricultura de precisão e machine learning para administrar fazendas”, pontua.

Uma das organizadoras da Feconart, a professora Lark Soany destaca a importância do edital para tornar o evento possível. “A Feconart foi um sonho idealizado antes da pandemia e viabilizado depois dela, especialmente pelos editais da Fapitec/SE e da Seduc, que financiam feiras dentro das escolas. A Feconart é uma feira em nível regional, e a gente precisa de um recurso muito alto. Sem esse edital, seria impossível fazer. A feira também vem para influenciar o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo, de inovação, de ciência e tecnologia, e mostrar para os estudantes que é possível fazer ciência no chão da escola e pensar soluções para problemas reais”, sublinha.

Editais

Além da Feconart, o Dom Juvêncio reúne cinco projetos contemplados por editais da Fapitec/SE e da Seduc. Entre eles, estão propostas que envolvem o estudo de plantas medicinais nativas do alto sertão. “O recurso e as bolsas são essenciais para o desenvolvimento dos projetos. Sem eles, nossa vida seria muito mais difícil”, acrescenta Lark.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, os editais geridos pela Fapitec/SE funcionam como matrizes de desenvolvimento para o estado. “O trabalho dos pesquisadores e cientistas sergipanos ganha materialidade a partir dos incentivos do Governo de Sergipe. É com esse intuito que o Sistema Sedetec vem trabalhando, a fim de garantir que os estudantes da atualidade tenham condições de colocar em prática todo o seu potencial e transformar a realidade futura”, ressalta.

Outros editais de fomento às escolas públicas se encontram em andamento sob condução da parceria Fapitec/SE e Seduc. O edital Nº 11/2024 – Programa de Apoio a Realização de Feira de Ciências Estadual busca incentivar a produção de experimentos e estimular o desenvolvimento da criatividade e da capacidade inventiva entre estudantes da rede pública. O edital também pretende despertar vocações e apoiar o uso da pesquisa em Sergipe.

Já o edital Nº 12/2024 – Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Ensino na Escola visa estimular a participação de alunos em atividades de pesquisa científica e tecnológica e incentivar talentos. Outro objetivo é desenvolver projetos de pesquisa e difusão científica com ênfase na metodologia STEAM – Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Math (Matemática).

Quanto ao edital Nº 14/2024 – Programa de Apoio a Realização de Feiras de Ciências Escolares na Rede Pública Estadual de Educação, trata-se da nova edição da iniciativa que contemplou a 3ª Feconart. Além de apoiar a realização de eventos, o edital se propõe a impulsionar a formação em nível de pré-iniciação científica e dar suporte ao desenvolvimento acadêmico de estudantes da rede pública.

“Os editais da Fapitec/SE criam possibilidades para que projetos das mais diversas áreas saiam do papel. Além dos editais conduzidos em parceria com a Seduc, que atuam nas escolas públicas, temos editais para outros níveis de graduação. São oportunidades que contemplam estudantes em diferentes fases da vida, desde o pesquisador de iniciação científica até o do pós-doutorado. Em todos eles, o objetivo é um só: oportunizar o desenvolvimento científico em nosso estado”, conclui o presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

Foto: Igor Matias