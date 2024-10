Seduc apresenta programa ‘Sergipe no Mundo’ à Embaixada Americana

Programa de governo leva alunos a intercâmbio sociocultural em outros países

O ‘Sergipe no Mundo’, programa de internacionalização da Educação Básica, vem transformando a vida de estudantes da rede Estadual de Ensino. Em 2024, já viajaram 30 alunos para a Irlanda, Reino Unido e Espanha; e no próximo dia 15 de novembro embarcam mais 19 alunos para Estados Unidos e Canadá. Cumprindo agenda em Brasília, o secretário de Estado da Educação e vice-governador, Zezinho Sobral, esteve na Embaixada dos Estados Unidos nesta terça-feira, 1º, e apresentou o programa que oferece oportunidades de intercâmbio para estudantes sergipanos, expandindo horizontes acadêmicos e culturais.

O gestor esteve reunido com Ruth Urry, adida para Assuntos de Educação e Cultura da Embaixada Americana; John Jacobs, adido político; e Márcia Mizuno, assessora para assuntos de Juventude e Inovação da Embaixada. Ele representou a Seduc e apresentou a proposta do programa, desenvolvimento, logística e resultados.

O encontro com a Embaixada Americana teve como objetivo solicitar apoio logístico e garantir o alinhamento necessário para a emissão de vistos. “Enviamos jovens para diversos países e também levaremos para os Estados Unidos. Estamos criando um ambiente de cooperação e fortalecendo o relacionamento com a Embaixada, visto que no mês de novembro nossos jovens sergipanos estarão no território norte-americano realizando sonhos, aprimorando o idioma e conhecendo novas culturas”, afirmou Zezinho.

“Que bom que o Governo está investindo em oportunidades para que os estudantes de Sergipe conheçam mais sobre os Estados Unidos e tragam todo o conhecimento e aprendizado para o Brasil”, pontuou Ruth Urry.

O ‘Sergipe no Mundo’ tem o objetivo de enviar anualmente 100 alunos da Rede Estadual, entre 14 e 17 anos de idade, para um intercâmbio internacional, divididos em grupos de 50 estudantes a cada semestre. Os alunos passam 30 dias imersos na cultura local hospedados em casas de famílias, com o apoio de fiscais da Seduc.

A turma que embarca para os Estados Unidos em novembro está em Recife para a entrevista de obtenção do visto americano. Durante o intercâmbio, os estudantes permanecerão em Boston, onde frequentarão escolas secundárias para o aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa. Além disso, terão a oportunidade de conhecer pontos turísticos e entender a dinâmica cultural e social das cidades visitadas.

O programa garante que os estudantes sejam alojados em residências familiares com alimentação inclusa, além de uma quantia em dinheiro para auxiliá-los com os custos durante a estada. Para participar do ‘Sergipe no Mundo’, os estudantes passaram por um amplo processo: inscrição, seletiva, análise de documentos e sorteio público. Para integrar o programa, é preciso manter média acima de sete em todas as disciplinas.

Ao retornar do intercâmbio, os alunos são recebidos pelo governador do Estao e apresentam um diário de bordo, destacando as experiências mais marcantes durante a vivência no exterior, como ocorreu com a turma que participou da imersão na Irlanda, Reino Unido e Espanha.

“Além de preparar os estudantes para o intercâmbio, a reunião também discutiu a necessidade de compreender os trâmites burocráticos para a entrada no país. O Sergipe no Mundo é um passo significativo para internacionalizar a educação sergipana e proporcionar aos estudantes uma visão mais ampla, incentivando o crescimento pessoal e acadêmico. Agradecemos a receptividade da Embaixada norte-americana frente a esse programa tão importante”, pontuou Zezinho Sobral.

Foto: Júlio Dutra